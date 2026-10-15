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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SHD9200/10
Niet meer leverbaar
Ondersteunt de digitale ingang Surround Sound zoals DTS/Dolby Digital 5.1?
Waarom moet ik de batterijen gedurende 10 uur opladen voor het eerste gebruik?
Kan ik 2 Philips-hoofdtelefoons koppelen aan één basisstation?
Welke frequentie gebruikt mijn Philips-hoofdtelefoon?
Levensduur van de batterijen van de hoofdtelefoon verlengen.
Hoe kan ik mijn Philips-hoofdtelefoon schoonmaken?