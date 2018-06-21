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Niet meer leverbaar

Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

SHB8850NC/00

3.6

| (41) Reviews & awards

Meer geluid, minder ruis

Geen kabels, geen lawaai en geen compromis. Ga helemaal op in uw muziek met geavanceerde ActiveShield™ actieve ruisonderdrukkingstechnologie. Maak met één tik draadloos verbinding via NFC en geniet van muziek, en beheer oproepen met SmartTouch-bediening op de oorschelpen.

Bekijk alle voordelen

draadloos

Meer geluid, minder ruis

  • 32 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor op het oor

  • Zachte oorkussens

  • Compact opvouwbaar

Neodymium-luidsprekerdrivers van 32mm zorgen voor een zeer nauwkeurig geluid

Neodymium-luidsprekerdrivers van 32mm zorgen voor een zeer nauwkeurig geluid

Nauwkeurig afgestelde neodymium-drivers van 32 mm in combinatie met een akoestisch systeemontwerp met gesloten achterzijde en afsluiting op het oor zorgen voor een uitstekend en zeer nauwkeurig geluid.

Extra audiokabel betekent dat de muziek kan doorgaan zonder stroomvoorziening

In tegenstelling tot de meeste hoofdtelefoons met ruisonderdrukking werkt deze hoofdtelefoon met of zonder batterij om continu uitstekende audio te bieden, in elke omgeving. Als de batterij leeg is, hoeft u alleen maar de audiokabel aan te sluiten om verder te genieten van uw favoriete muziek.

Handig handsfree bellen met microfoon en Bluetooth® 4.0

Technische specificaties

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Recensies

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3.6

van 5

41

Reviews & awards

21/06/2018

Nederland

Nederland

prima hoofdteleffon goed geluid

prima bluetooth headset met mooi geluid en goede noice counseling. bediening is even wennen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB8850NC Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB8850NC Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

14/09/2016

Nederland

Nederland

goede koptelefoon

ik kreeg hem binnen, haalde hem uit de doos, connecte hem met nfc en hij deed gewoon zn ding en zat lekker. de ruisonderdrukking is heerlijk als je aan het fietsen bent. bedankt philips!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB8850NC Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB8850NC Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

08/06/2017

België

België

Erg goede koptelefoon.

Aangenaam verrast door deze koptelefoon. Zelfs zonder geluidsonderdrukking wordt het omgevingsgeluid goed gedempt. Mét de geluidsonderdrukking worden achtergrondgeluiden zoals waaiende wind of een centrale verwarming weggewerkt. Geluid klinkt erg helder en warm en koptelefoon voelt aangenaam aan op het hoofd.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB8850NC Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB8850NC Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

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