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Niet meer leverbaar
SHB8850NC/00
Meer geluid, minder ruis
Geen kabels, geen lawaai en geen compromis. Ga helemaal op in uw muziek met geavanceerde ActiveShield™ actieve ruisonderdrukkingstechnologie. Maak met één tik draadloos verbinding via NFC en geniet van muziek, en beheer oproepen met SmartTouch-bediening op de oorschelpen.
32 mm drivers/gesloten achterkant
Voor op het oor
Zachte oorkussens
Compact opvouwbaar
Nauwkeurig afgestelde neodymium-drivers van 32 mm in combinatie met een akoestisch systeemontwerp met gesloten achterzijde en afsluiting op het oor zorgen voor een uitstekend en zeer nauwkeurig geluid.
In tegenstelling tot de meeste hoofdtelefoons met ruisonderdrukking werkt deze hoofdtelefoon met of zonder batterij om continu uitstekende audio te bieden, in elke omgeving. Als de batterij leeg is, hoeft u alleen maar de audiokabel aan te sluiten om verder te genieten van uw favoriete muziek.
3.6
van 5
41
Reviews & awards
TonS13
21/06/2018
Nederland
prima hoofdteleffon goed geluid
prima bluetooth headset met mooi geluid en goede noice counseling. bediening is even wennen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB8850NC Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB8850NC Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
nielrio
14/09/2016
Nederland
goede koptelefoon
ik kreeg hem binnen, haalde hem uit de doos, connecte hem met nfc en hij deed gewoon zn ding en zat lekker. de ruisonderdrukking is heerlijk als je aan het fietsen bent. bedankt philips!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB8850NC Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB8850NC Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
Brem
08/06/2017
België
Erg goede koptelefoon.
Aangenaam verrast door deze koptelefoon. Zelfs zonder geluidsonderdrukking wordt het omgevingsgeluid goed gedempt. Mét de geluidsonderdrukking worden achtergrondgeluiden zoals waaiende wind of een centrale verwarming weggewerkt. Geluid klinkt erg helder en warm en koptelefoon voelt aangenaam aan op het hoofd.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB8850NC Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB8850NC Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
De werkelijke resultaten kunnen variëren