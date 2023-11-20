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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SHB8850NC/00
Niet meer leverbaar
Snelstartgids - English (US)
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Werken de knoppen op het Philips-apparaat als ik een audiokabel gebruik?
Kan ik de functie voor actieve ruisonderdrukking gebruiken wanneer ik Bluetooth niet gebruik?
Hoe kan ik genieten van multipoint met een Philips-hoofdtelefoon?
Kan ik Bluetooth-interferentie verwachten met de headset?
Hoe start ik Siri of Google Now met mijn hoofdtelefoon?
Hoe kan ik mijn Philips-hoofdtelefoon schoonmaken?
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