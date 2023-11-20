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Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

SHB8850NC/00

Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

Niet meer leverbaar

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App 'Philips Headphones'

Met de Philips Headphones-app kunt u optimaal profiteren van het potentieel van de hoofdtelefoon. De app geeft u toegang tot alle functies die u de beste audio-ervaring bieden vanaf uw mobiele apparaat.

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App 'Philips Headphones'

Gebruiksaanwijzing en documentatie

Snelstartgids - English (US)

  • PDF bestand, 12.7 MB
  • 20 November 2023

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 821 kB
  • 9 December 2023

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