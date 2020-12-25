Zoektermen

    Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby

      Philips Avent Natural Response Babyfles

      SCY903/72

      Algemene waardering / 5
      Reviews

      Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby

      De Natural Response-speen geeft alleen melk af als uw baby actief drinkt. Baby's kunnen op hun eigen ritme drinken, net als aan de borst. Zo is het gemakkelijk om borst- en flesvoeding te combineren. De juiste speen vinden is belangrijk. Zie hieronder meer informatie.

      Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby

      Een speen die werkt als een borst

      • 1 fles
      • 260 ml
      • Normale speen
      • 3-6 maanden
      De speen laat enkel melk door als de baby actief aan het drinken is

      De speen laat enkel melk door als de baby actief aan het drinken is

      De Natuurlijke Zuigreflex-speen past bij het natuurlijke drinkritme van je baby, waardoor je borstvoeding en flesvoeding eenvoudig kunt combineren. De speen heeft een unieke opening die alleen melk doorlaat als de baby actief aan het drinken is. Dus als de baby pauzeert om te slikken en ademen, stopt de melk ook.

      Op een natuurlijke manier aanleggen vanwege de borstvormige speen

      Op een natuurlijke manier aanleggen vanwege de borstvormige speen

      De brede, zachte en flexibele speen is ontworpen om de vorm en het gevoel van een borst na te bootsen, zodat je je baby comfortabel kan aanleggen en voeden.

      De juiste speen vinden is belangrijk

      De juiste speen vinden is belangrijk

      Als je pasgeboren baby tijdens de voedingssessies steeds niet genoeg melk drinkt of moeite heeft met drinken, schakel dan over op een speen met een hogere toevoersnelheid. Raadpleeg een zorgverlener bij aanhoudende voedingsproblemen.

      Ontworpen om krampjes en ongemak te verminderen

      Ontworpen om krampjes en ongemak te verminderen

      Het antikrampjesventiel is ontworpen om te voorkomen dat er lucht in het buikje van je baby terechtkomt tijdens het drinken, om krampjes en ongemak te helpen verminderen.

      Het ontwerp van de speen voorkomt lekken en verspilling van melk

      Het ontwerp van de speen voorkomt lekken en verspilling van melk

      De speenopening zorgt dat de melk alleen stroomt als de baby actief aan het drinken is. Zo kun je met vertrouwen lekken van melk voorkomen, zowel thuis als onderweg.

      Kies de juiste toevoersnelheid voor je baby

      Kies de juiste toevoersnelheid voor je baby

      Elke baby drinkt anders en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. We hebben een serie toevoersnelheden ontworpen, zodat je de perfecte snelheid voor je baby kunt vinden en de fles kunt personaliseren. Alle Natuurlijke Zuigreflex-spenen zijn gemaakt van zachte siliconen.

      Zelfde producten, nieuw navigatiesysteem

      Zelfde producten, nieuw navigatiesysteem

      We zijn overgestapt op een navigatiesysteem gebaseerd op toevoersnelheid. Start met de speen die is meegeleverd met de fles​. Als er melk uit het mondje van de baby stroomt, probeer dan een speen met een lagere toevoer. Probeer een speen met hogere toevoer wanneer de baby alleen speelt met de speen of gefrustreerd lijkt. Met de update naar dit nieuwe systeem, ontvang je mogelijk een pakket met beide soorten spenen.

      Eenvoudig in gebruik, eenvoudig schoon te maken en snel in elkaar te zetten

      Eenvoudig in gebruik, eenvoudig schoon te maken en snel in elkaar te zetten

      De brede hals van de fles maakt het vullen en schoonmaken gemakkelijk. Slechts een paar onderdelen voor snel en eenvoudig in elkaar zetten.

      Gemakkelijk vast te houden, zelfs voor kleine handjes

      Gemakkelijk vast te houden, zelfs voor kleine handjes

      De ergonomische fles is vanuit elke hoek gemakkelijk vast te pakken voor maximaal comfort tijdens het voeden. Gemakkelijk vast te houden voor jouw handen en kleine handjes.

      Compatibel met het Philips Avent-assortiment

      Compatibel met het Philips Avent-assortiment

      Combineer onze borstkolf-, fles- en bekeronderdelen en creëer het product dat voor jou werkt, wanneer je het nodig hebt.

      Natuurlijke Zuigreflex-spenen en -flessen zijn BPA-vrij*

      Natuurlijke Zuigreflex-spenen en -flessen zijn BPA-vrij*

      De Philips Avent Natural-flessen en -spenen zijn gemaakt met BPA-vrij* materiaal.

      Heb geduld terwijl de baby went

      Heb geduld terwijl de baby went

      Onze nieuwe Natuurlijke Zuigreflex-babyflessen zijn anders dan free-flow-babyflessen. Net als borstvoeding kan de baby een paar pogingen nodig hebben om het onder de knie te krijgen. Dat is volkomen normaal.

      Technische specificaties

      • Materiaal

        Speen
        • Siliconen
        • BPA-vrij*

      • Inclusief

        Babyfles 260 ml
        1  stk
        Gemiddelde speen
        1 x

      • Functies

        Kenmerken van de speen
        • Op een natuurlijke manier aanleggen
        • Ontworpen om lekken te voorkomen
        • Zacht en flexibel
        • Antikrampjesventiel

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      • 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011
