De nieuwe speen is zeker een verandering, wat opvalt met de oude en de nieuwe speen is dat je geen gaatje meer hebt maar meer een S vorm heeft waardoor het ook anders doorstroomt. De nieuwe speen lekt niet als je het omdraait, wat wel gebeurde met de oude speen die bleef doorstromen. Bij de nieuwe spenen komen de cijfers niet overeen met de oude spenen, nu kloppen ze wel op de aangegeven maand, bij de oude was het vaak al te snel aan het doorstromen en verslikte veel vaker. Daarom is de nieuwe speen een dikke aanrader! De fles heeft een klein formaat en is heel makkelijk in en uit elkaar te halen om schoon te maken. Tip: Als je de flessen gaat schoonmaken maak geen gebruik van schuursponsen maar zachte doekjes, borstels anders worden ze heel snel dof. In de Avent Magnetronstoomsterilisator past het goed in en kan je makkelijk meerdere flessen erin doen. De opening van de fles is ruim genoeg om eenvoudig de voeding erin te gieten. Fles licht en makkelijk vast te houden. De flessen lekken nooit, maar wel goed opletten dat je het goed dicht draait. Er zit ook een nadeel aan de nieuwe fles, de kleur van de bedrukking op de fles is veel lichter waardoor het minder zichtbaar is. De kleur kon zeker wat donkerder zijn en de cijfers iets groter voor betere leesbaarheid. De oude fles heeft een donkerblauwe kleur wat veel beter te lezen is alleen de nieuwe aanduidingen met de streepjes vind ik beter.