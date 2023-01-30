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  • Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby
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  • Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby
  • Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby
  • Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby
  • Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby
  • Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby
  • Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby
  • Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby
  • Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby
  • Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby
  • Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby
  • Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby
  • Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby
  • Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby
  • Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby
  • Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby
  • Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby
  • Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby
  • Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby
  • Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby
  • Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby

Philips Avent Natural ResponseBabyfles

SCY900/00

4.7
| (228) Reviews & awards | 98% beveelt dit product aan
Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby
De Natural Response-speen geeft alleen melk af als uw baby actief drinkt. Baby's kunnen op hun eigen ritme drinken, net als aan de borst. Zo is het gemakkelijk om borst- en flesvoeding te combineren. De juiste speen vinden is belangrijk. Zie hieronder meer informatie.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Een speen die werkt als een borst

Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby

  • 1 fles

  • 125 ml

  • Snelheid 2-speen

  • 0m+

De speen laat enkel melk door als de baby actief aan het drinken is

De speen laat enkel melk door als de baby actief aan het drinken is

De Natuurlijke Zuigreflex-speen past bij het natuurlijke drinkritme van je baby, waardoor je borstvoeding en flesvoeding eenvoudig kunt combineren. De speen heeft een unieke opening die alleen melk doorlaat als de baby actief aan het drinken is. Dus als de baby pauzeert om te slikken en ademen, stopt de melk ook.

Op een natuurlijke manier aanleggen vanwege de borstvormige speen

Op een natuurlijke manier aanleggen vanwege de borstvormige speen

De brede, zachte en flexibele speen is ontworpen om de vorm en het gevoel van een borst na te bootsen, zodat je je baby comfortabel kan aanleggen en voeden.

De juiste speen vinden is belangrijk

De juiste speen vinden is belangrijk

We hebben allemaal een eigen leertempo. Zuigen is een vaardigheid en sommige baby's leren die sneller dan andere. Daarom hebben sommige baby's in eerste instantie baat bij onze speciale speen voor pasgeborenen (speen 0) alvorens over te stappen naar de Natural Response-spenen. Gebruik de speen voor pasgeborenen als je baby er langer dan 20 minuten over doet om 50 ml te drinken met de Natural Response-spenen. Probeer een Natural Response-speen met een hogere doorvoer als je baby met de speen speelt in plaats van te drinken of gefrustreerd lijkt. Raadpleeg een arts als je problemen blijft houden met voeden.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.7

van 5

228

Reviews & awards

98%

beveelt dit product aan

30/01/2023

Nederland

Nederland

Kleine fles

Deze flesis mooi van design. Het is een kleine fles en daardoor perfect geschikt voor pasgeboren baby's. De speen heeft een tepelvormig design en is hierdoor ideaal te combineren met borstvoeding. De speen lekt niet hierdoor kun je de fles ondersteboven houden zonder dat er melk uit lekt. De fles heeft een fijn en mooi designdie heerlijk in de hand ligt. Mijn kleintje drinkt gemakkelijk de hele fles leeg en is zeer te vreden na de voeding. Hiervoor heb ik vershillende flessen geprobeerd die mijn kleine niet pakte omdat ze alleen de borst gewend was. Deze fles pakte ze direct. Echt een aanrader. Ik heb deze fles ontvangen als onderdeel van een producttest. Philips heeft geen redactionele invloed op de beoordeling.

Voordelen

Kleine fles, tepelvormige speen en makkelijk te combineren met borstvoeding.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY900/01 Babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY900/01 Babyfles

23/01/2023

Nederland

Nederland

Geweldig product

Deze fles heb ik mogen ontvangen met andere flessen om ze te testen. Deze fles is ronduit perfect vooral voor de eerste weken van je baby. Makkelijk in de hand, geen lucht bubbels, ze drinkt aan een stuk door. Rond uit geweldig

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY900/01 Babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY900/01 Babyfles

22/01/2023

Nederland

Nederland

Goed!

Kwaliteit is goed. Makkelijk uit elkaar te halen en schoon te maken. Speen doet het goed.

Voordelen

Kwaliteit

Nadelen

Niets

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY900/01 Babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY900/01 Babyfles

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011