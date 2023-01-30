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1 fles
125 ml
Snelheid 2-speen
0m+
De Natuurlijke Zuigreflex-speen past bij het natuurlijke drinkritme van je baby, waardoor je borstvoeding en flesvoeding eenvoudig kunt combineren. De speen heeft een unieke opening die alleen melk doorlaat als de baby actief aan het drinken is. Dus als de baby pauzeert om te slikken en ademen, stopt de melk ook.
De brede, zachte en flexibele speen is ontworpen om de vorm en het gevoel van een borst na te bootsen, zodat je je baby comfortabel kan aanleggen en voeden.
We hebben allemaal een eigen leertempo. Zuigen is een vaardigheid en sommige baby's leren die sneller dan andere. Daarom hebben sommige baby's in eerste instantie baat bij onze speciale speen voor pasgeborenen (speen 0) alvorens over te stappen naar de Natural Response-spenen. Gebruik de speen voor pasgeborenen als je baby er langer dan 20 minuten over doet om 50 ml te drinken met de Natural Response-spenen. Probeer een Natural Response-speen met een hogere doorvoer als je baby met de speen speelt in plaats van te drinken of gefrustreerd lijkt. Raadpleeg een arts als je problemen blijft houden met voeden.
4.7
van 5
228
Reviews & awards
98%
beveelt dit product aan
Tester4567
30/01/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Kleine fles
Deze flesis mooi van design. Het is een kleine fles en daardoor perfect geschikt voor pasgeboren baby's. De speen heeft een tepelvormig design en is hierdoor ideaal te combineren met borstvoeding. De speen lekt niet hierdoor kun je de fles ondersteboven houden zonder dat er melk uit lekt. De fles heeft een fijn en mooi designdie heerlijk in de hand ligt. Mijn kleintje drinkt gemakkelijk de hele fles leeg en is zeer te vreden na de voeding. Hiervoor heb ik vershillende flessen geprobeerd die mijn kleine niet pakte omdat ze alleen de borst gewend was. Deze fles pakte ze direct. Echt een aanrader. Ik heb deze fles ontvangen als onderdeel van een producttest. Philips heeft geen redactionele invloed op de beoordeling.
Voordelen
Kleine fles, tepelvormige speen en makkelijk te combineren met borstvoeding.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY900/01 Babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY900/01 Babyfles
Amstelveen
23/01/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Geweldig product
Deze fles heb ik mogen ontvangen met andere flessen om ze te testen. Deze fles is ronduit perfect vooral voor de eerste weken van je baby. Makkelijk in de hand, geen lucht bubbels, ze drinkt aan een stuk door. Rond uit geweldig
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY900/01 Babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY900/01 Babyfles
Miesssss
22/01/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Goed!
Kwaliteit is goed. Makkelijk uit elkaar te halen en schoon te maken. Speen doet het goed.
Voordelen
Kwaliteit
Nadelen
Niets
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY900/01 Babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY900/01 Babyfles
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011