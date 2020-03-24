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Niet meer leverbaar

Philips AventBabybad- en kamerthermometer

SCH550/00

3.1
| (128) Reviews & awards
Nauwkeurige temperatuur
Deze digitale thermometer meet de temperatuur van de babykamer en het badwater. Het doordachte ontwerp maakt deze thermometer ook een leuk badspeeltje.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Drijft op water

Nauwkeurige temperatuur

Nauwkeurige meting van temperatuur van badwater en in babykamer

Met de digitale bad- en kamerthermometer kun je handig de ideale temperatuur van het bad of de kamer van je baby meten. Je baby voelt zich het aangenaamst in bad als het water tussen 36,5 en 38 °C is. Een temperatuur van 39 °C en hoger is te heet en je baby zou zich kunnen branden! Als je baby moet slapen is een kamertemperatuur van ongeveer 18 °C voor je baby het aangenaamst.

Voldoet aan alle relevante speelgoed- en veiligheidsrichtlijnen

Voldoet aan alle relevante speelgoed- en veiligheidsrichtlijnen

De producten die voldoen aan de speelgoedrichtlijnen zijn grondig getest zodat ze voldoen aan deze normen en volledig veilig zijn.

Drijft op water

Technische specificaties

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Recensies

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3.1

van 5

128

Reviews & awards

24/03/2020

Nederland

Nederland

Prima thermometer

Handig voor op de baby/peuter slaapkamer. Staat er al vanaf zn geboorte. Ook gebruikt in bad, blijft drijven, baby kan hem makkelijk vastpakken.

Voordelen

Makkelijk, batterij gaat al bijna 3 jaar mee.

Nadelen

1 kleur. Ik heb gelukkig de blauwe gekregen destijds.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCH550/21 Babybad- en kamerthermometer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCH550/21 Babybad- en kamerthermometer

28/11/2016

Nederland

Nederland

Functionele thermometer

Prima badthermometer, de meeste thermometers zinken naar de bodem. Deze blijft drijven en geeft duidelijk digitaal de temperatuur weer. Hij is ook bruikbaar buiten het bad, hij meet ook de omgevingstemperatuur. Tot slot staat hij dan nog eens erg leuk door het leuke design! Een aanrader dus!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCH550/20 Babybad- en kamerthermometer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCH550/20 Babybad- en kamerthermometer

09/02/2011

Nederland

Nederland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCH550/20 Babybad- en kamerthermometer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCH550/20 Babybad- en kamerthermometer

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023. 