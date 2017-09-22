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Niet meer leverbaar
Fase 1
Bijtring voor de voortanden
Deze bijtring heeft verschillende texturen voor afwisselende drukniveaus om te zorgen dat je baby minder tandpijn heeft.
BPA-vrij – Volgens EU-richtlijn 2011/8/EU.
4.8
van 5
5
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
nenet
22/09/2017
Nederland
Erg veelzijdig gebruik.
Het is de beste bijtring die we tot nu toe hebben gehad. Vooral de rond uiteinde is erg geliefd. Dit omdat het meer lokaal werkt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen
LenatheMom
05/10/2020
Deutschland
Perfekt für die Kleinen
Es war der einzige Beißring, der sich perfekt eignete um den Schmerz zu lindern auch wenn die ersten Schneidezähne durchgebrochen sind um seitlich(re+li) zu kauen. Unsere kleine und uns hat er sehr geholfen. Schade, dass er nicht mehr produziert wird, die jüngste Schwester muss mit weniger guten Produkten auskommen, die kaum Hilfe bieten.
Voordelen
Schmal, perfekt an den Kiefer des Babys angepasst
Nadelen
Nur für die Schneide-und Eckzähne geeignet
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF890/01 Beißring im Tierdesign
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF890/01 Beißring im Tierdesign
billy
24/11/2011
Deutschland
beissring -ohne schadestoffe
so habe ich ein gutes gewissen wenn ich meinem enkel den ring gebe - ungiftig und der zahnentwicklung bestens angepaßt!!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF890/01 Beißring im Tierdesign
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF890/01 Beißring im Tierdesign
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.