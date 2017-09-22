ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Past in kleine mondjes en handjes
  • Past in kleine mondjes en handjes
  • Past in kleine mondjes en handjes
  • Past in kleine mondjes en handjes

Niet meer leverbaar

AventBijtring serie Dierenvormen

SCF890/01

4.8
| (5) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Past in kleine mondjes en handjes
De BPA-vrije SCF890/01-bijtringen uit de Avent Animal-serie masseren het gevoelige tandvlees van je baby als de eerste tandjes doorkomen. Het kleurrijke en speelse ontwerp is speciaal ontworpen voor kleine mondjes en handjes.
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Bijtring die tandpijn verzacht

Past in kleine mondjes en handjes

  • Fase 1

  • Bijtring voor de voortanden

Met textuur voor je baby om op te kauwen wanneer de voortanden doorkomen

Met textuur voor je baby om op te kauwen wanneer de voortanden doorkomen

Deze bijtring heeft verschillende texturen voor afwisselende drukniveaus om te zorgen dat je baby minder tandpijn heeft.

De Philips Avent-bijtringen zijn volledig vrij van Bisfenol A en ftalaten

De Philips Avent-bijtringen zijn volledig vrij van Bisfenol A en ftalaten

BPA-vrij – Volgens EU-richtlijn 2011/8/EU.

Kan worden gesteriliseerd in een Philips Avent-sterilisator

Kan worden gesteriliseerd in een Philips Avent-sterilisator

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.8

van 5

5

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

22/09/2017

Nederland

Nederland

Erg veelzijdig gebruik.

Het is de beste bijtring die we tot nu toe hebben gehad. Vooral de rond uiteinde is erg geliefd. Dit omdat het meer lokaal werkt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen

05/10/2020

Deutschland

Deutschland

Perfekt für die Kleinen

Es war der einzige Beißring, der sich perfekt eignete um den Schmerz zu lindern auch wenn die ersten Schneidezähne durchgebrochen sind um seitlich(re+li) zu kauen. Unsere kleine und uns hat er sehr geholfen. Schade, dass er nicht mehr produziert wird, die jüngste Schwester muss mit weniger guten Produkten auskommen, die kaum Hilfe bieten.

Voordelen

Schmal, perfekt an den Kiefer des Babys angepasst

Nadelen

Nur für die Schneide-und Eckzähne geeignet

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF890/01 Beißring im Tierdesign

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF890/01 Beißring im Tierdesign

24/11/2011

Deutschland

Deutschland

beissring -ohne schadestoffe

so habe ich ein gutes gewissen wenn ich meinem enkel den ring gebe - ungiftig und der zahnentwicklung bestens angepaßt!!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF890/01 Beißring im Tierdesign

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF890/01 Beißring im Tierdesign

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 