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  • Past in kleine mondjes en handjes
  • Past in kleine mondjes en handjes
  • Past in kleine mondjes en handjes
  • Past in kleine mondjes en handjes

Niet meer leverbaar

AventBijtring serie Classic

SCF880/01

3.7
| (3) Reviews & awards
Past in kleine mondjes en handjes
De BPA-vrije SCF880/01-bijtringen uit de Philips Avent Classic-serie masseren het gevoelige tandvlees van je baby als de eerste tandjes doorkomen. Het kleurrijke en speelse ontwerp is speciaal ontworpen voor kleine mondjes en handjes.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Bijtring die tandpijn verzacht

Past in kleine mondjes en handjes

  • Fase 1

  • Bijtring voor de voortanden

Met textuur voor je baby om op te kauwen wanneer de voortanden doorkomen

Met textuur voor je baby om op te kauwen wanneer de voortanden doorkomen

Deze bijtring heeft verschillende texturen voor afwisselende drukniveaus om te zorgen dat je baby minder tandpijn heeft.

De Philips Avent-bijtringen zijn volledig vrij van Bisfenol A en ftalaten

De Philips Avent-bijtringen zijn volledig vrij van Bisfenol A en ftalaten

BPA-vrij – Volgens EU-richtlijn 2011/8/EU.

Kan worden gesteriliseerd in een Philips Avent-sterilisator

Kan worden gesteriliseerd in een Philips Avent-sterilisator

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

3

Reviews & awards

4
3
2

15/01/2012

France

France

super produit, très résistant

commandé sur le site, livraison express, et le produit convient bien à mon petit bout de chou qui commence ses dents

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF880/01 Anneau de dentition Classic

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF880/01 Anneau de dentition Classic

15/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Best teether on the market

It is the best teether I have found on the market and have recommended it to all of my friends who have now purchased the same product on your website. They also agree that this teether is amazing and the best thing they have invested in for their little ones!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF880/01 Teether Classic Range

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF880/01 Teether Classic Range

15/05/2012

España

España

Poco atractivo para bebes

Compre este producto cuando mi bebe tenia un par de semanas de vida como regalo, lamentablemente ahora que le comenzaron a salir sus dientes siento que es realmente innecesario. Lo mas terrible es que conversando con varios padres todos concluimos que definitivamente los bebes prefieren los chupetes de hule amarillo. Si los clásicos chupetes de goma amarilla.

Deze review is gemaakt voor SCF880/01 Línea de mordillos Classic

Deze review is gemaakt voor SCF880/01 Línea de mordillos Classic

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  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 