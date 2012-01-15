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Niet meer leverbaar
SCF880/01
Fase 1
Bijtring voor de voortanden
Deze bijtring heeft verschillende texturen voor afwisselende drukniveaus om te zorgen dat je baby minder tandpijn heeft.
BPA-vrij – Volgens EU-richtlijn 2011/8/EU.
3.7
van 5
3
Reviews & awards
monalisa
15/01/2012
France
super produit, très résistant
commandé sur le site, livraison express, et le produit convient bien à mon petit bout de chou qui commence ses dents
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF880/01 Anneau de dentition Classic
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF880/01 Anneau de dentition Classic
jopke
15/11/2011
United Kingdom
Best teether on the market
It is the best teether I have found on the market and have recommended it to all of my friends who have now purchased the same product on your website. They also agree that this teether is amazing and the best thing they have invested in for their little ones!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF880/01 Teether Classic Range
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF880/01 Teether Classic Range
tomy1989
15/05/2012
España
Poco atractivo para bebes
Compre este producto cuando mi bebe tenia un par de semanas de vida como regalo, lamentablemente ahora que le comenzaron a salir sus dientes siento que es realmente innecesario. Lo mas terrible es que conversando con varios padres todos concluimos que definitivamente los bebes prefieren los chupetes de hule amarillo. Si los clásicos chupetes de goma amarilla.
Deze review is gemaakt voor SCF880/01 Línea de mordillos Classic
Deze review is gemaakt voor SCF880/01 Línea de mordillos Classic
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