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Niet meer leverbaar
De speen blijft vol melk zitten, zelfs in horizontale stand, zodat je baby op een natuurlijke manier rechtop gevoed kan worden. Dit kan reflux verminderen, helpen met het verteren en het voeden voor jou en je kleintje comfortabeler maken.
Ons unieke AirFree™-ventiel houdt lucht uit de speen, zodat je baby minder lucht binnenkrijgt. Dit kan veelvoorkomende voedingsproblemen zoals krampjes, reflux en windjes verminderen.
Klinische studies hebben aangetoond dat de Philips Avent-fles darmkrampjes en huilerig gedrag vermindert*. Hoe? Een ventiel in de speen voorkomt dat er een vacuüm ontstaat als je baby drinkt, waardoor je ononderbroken kunt voeden. Dit kan darmkrampjes, windjes, spugen en boertjes verminderen.
4.6
van 5
154
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Mvr. Nab
01/12/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Tevreden!
Wij hebben de spenen van Avent kunnen testen en zijn zeer tevreden. Zonder problemen zijn we over gegaan van een ander merk flesjes op deze Avent fles en 6m spenen. Werkt goed zoals bedoeld onze dochter drinkt er goed uit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF813/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF813/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel
Basten
29/11/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Goed
Goede fles, handig in gebruik. Fijn dat je ook rechtop kunt voeden. Baby kreeg eerder vaak de hik. Nu ze zelf kan zitten en kan drinken uit deze fles beduidend minder!
Voordelen
Makkelijk in gebruik, zittend voeden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF813/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF813/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel
Babette93
29/11/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Super tevreden!
Sinds kort de anti colic fles van avent in gebruik. Super tevreden over! Hij houdt mega fijn vast door de brede vorm. Het spugen is veel minder geworden. Kortom: deze fles raad ik aan iedereen aan!
Voordelen
Handig vast te houden
Nadelen
Verdikte voeding gaat er lastiger doorheen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF813/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF813/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel