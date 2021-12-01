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Niet meer leverbaar

Philips AventSCF813/24 Anti-colic with AirFree™ vent

SCF813/24

4.6
| (154) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan
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Houd de melk binnen en de lucht buiten, voor gemakkelijk horizontaal voeden

Houd de melk binnen en de lucht buiten, voor gemakkelijk horizontaal voeden

De speen blijft vol melk zitten, zelfs in horizontale stand, zodat je baby op een natuurlijke manier rechtop gevoed kan worden. Dit kan reflux verminderen, helpen met het verteren en het voeden voor jou en je kleintje comfortabeler maken.

Speen bevat melk, geen lucht

Speen bevat melk, geen lucht

Ons unieke AirFree™-ventiel houdt lucht uit de speen, zodat je baby minder lucht binnenkrijgt. Dit kan veelvoorkomende voedingsproblemen zoals krampjes, reflux en windjes verminderen.

Antikrampjessysteem vermindert darmkrampjes en huilerig gedrag*

Antikrampjessysteem vermindert darmkrampjes en huilerig gedrag*

Klinische studies hebben aangetoond dat de Philips Avent-fles darmkrampjes en huilerig gedrag vermindert*. Hoe? Een ventiel in de speen voorkomt dat er een vacuüm ontstaat als je baby drinkt, waardoor je ononderbroken kunt voeden. Dit kan darmkrampjes, windjes, spugen en boertjes verminderen.

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.6

van 5

154

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

01/12/2021

Nederland

Nederland

Tevreden!

Wij hebben de spenen van Avent kunnen testen en zijn zeer tevreden. Zonder problemen zijn we over gegaan van een ander merk flesjes op deze Avent fles en 6m spenen. Werkt goed zoals bedoeld onze dochter drinkt er goed uit.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF813/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF813/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel

29/11/2021

Nederland

Nederland

Goed

Goede fles, handig in gebruik. Fijn dat je ook rechtop kunt voeden. Baby kreeg eerder vaak de hik. Nu ze zelf kan zitten en kan drinken uit deze fles beduidend minder!

Voordelen

Makkelijk in gebruik, zittend voeden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF813/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF813/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel

29/11/2021

Nederland

Nederland

Super tevreden!

Sinds kort de anti colic fles van avent in gebruik. Super tevreden over! Hij houdt mega fijn vast door de brede vorm. Het spugen is veel minder geworden. Kortom: deze fles raad ik aan iedereen aan!

Voordelen

Handig vast te houden

Nadelen

Verdikte voeding gaat er lastiger doorheen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF813/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF813/14 Anti-colic met AirFree™-ventiel

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