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Niet meer leverbaar

Philips AventSCF810/00 Anti-colic baby bottle

SCF810/00

4.3
| (60) Reviews & awards | 81% beveelt dit product aan
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Anti-colic-ventiel dat darmkrampjes aantoonbaar vermindert*

Anti-colic-ventiel dat darmkrampjes aantoonbaar vermindert*

Ons Anti-colic-ventiel is ontworpen om winderigheid, darmkrampjes en ongemak te verminderen. Tijdens het voeden zorgt het ventiel in de speen ervoor dat er lucht in het flesje komt, zodat er geen vacuüm ontstaat, en de lucht naar de achterkant van de fles wordt geventileerd. Het houdt de lucht in de fles en weg van het buikje van je baby zodat die minder last heeft van vervelende darmkrampjes.

60% minder huilerig gedrag 's nachts*

60% minder huilerig gedrag 's nachts*

De Philips Avent Anti-colic-fles zorgt voor minder huilerig gedrag. Baby's die werden gevoed met Philips Avent Anti-colic-flessen toonden 's nachts 60% minder huilerig gedrag dan baby's die werden gevoed met een antikrampjesfles van een concurrent.*

De geribbelde structuur voorkomt dat de speen inklapt, zodat je kunt voeden zonder onderbrekingen

De geribbelde structuur voorkomt dat de speen inklapt, zodat je kunt voeden zonder onderbrekingen

Met de speenvorm kan je baby goed aanleggen en de geribbelde structuur voorkomt dat de speen inklapt, voor een comfortabele voeding zonder onderbrekingen.

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Recensies

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4.3

van 5

60

Reviews & awards

81%

beveelt dit product aan

22/12/2016

Nederland

Nederland

Zeer goede fles

[Employee of philipsglobal] Zeer goede fles voor baby's die lijden aan koliek of het hebben van buikpijn problemen. Deze fles echt helpt bij het voeden van uw baby.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF560/27 Classic+-babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF560/27 Classic+-babyfles

28/11/2016

Deutschland

Deutschland

Beste Sauger für Neugeborene

Wir haben alle möglichen Hersteller von Flaschen und Saugern durchprobiert - alle hatten einen zu großen Durchsatz wodurch unser Neugeborenes erhebliche Schluckprobleme hatte, ständig aufgestoßen hat und nicht genügend MM trinken konnte (weil der Großteil ja daneben ging) Die Sauger der Größe 0 (nicht 0+) sind die kleinsten Sauger auf dem Markt und haben unsere Probleme gelöst! Der Durchsatz passt und die Menge, die herauskommt entspricht haargenau der der natürlichen Menge an der Brust. Gerade für Säuglinge, die zwar mit MM gefüttert werden, aber nicht gestillt werden können ideal. Wir empfehlen die Produkte uneingeschränkt weiter.

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Deze review is gemaakt voor SCF680/27 Klassik-Babyflasche

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF680/27 Klassik-Babyflasche

09/04/2013

Deutschland

Deutschland

super

also ich benutze avent richtig gerne währe aber schön wenn es auch flaschen mit anderen designs geben würde. vorallem bei den großen flaschen und wenn man die großen flaschen auch in nem doppelpack kaufen könnte.

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Deze review is gemaakt voor SCF680/27 Klassik-Babyflasche

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF680/27 Klassik-Babyflasche

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