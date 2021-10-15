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  • Het rietje is gemakkelijk te vervangen wanneer dit nodig is
  • Het rietje is gemakkelijk te vervangen wanneer dit nodig is

Niet meer leverbaar

Philips AventVoor bekers met rietje

SCF797/00

2
| (6) Reviews & awards
Het rietje is gemakkelijk te vervangen wanneer dit nodig is
De Philips Avent Bendy-set met vervangende bekerrietjes bevat twee rietjes. Gebruik de set om een kwijtgeraakt rietje te vervangen, of vervang het rietje om de beker op een hygiënische manier te blijven gebruiken!
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

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Rietjesbeker

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SCF798/02

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SCF796/00

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Rietjesbeker

Rietjesbeker

SCF796/02

Rietjesbeker

Rietjesbeker

SCF798/00

Rietjesbeker

Rietjesbeker

SCF798/01

Houd je beker met rietje in perfecte conditie!

Het rietje is gemakkelijk te vervangen wanneer dit nodig is

  • Set vervangende rietjes

  • 2 stuks

Het rietje is gemakkelijk te vervangen om het hygiënisch te houden

Geschikt voor alle bekers met buigbaar rietje

Geschikt voor alle bekers met buigbaar rietje

Gebruik voor bekers van 260 ml met buigbaar rietje. Voor bekers van 200 ml met rietje kun je het rietje met een schaar 3 cm afknippen. Aan de zijkant van de verpakking kun je het makkelijk afmeten.

Lager gebogen rietje om gemakkelijk te drinken tot de laatste slok

Lager gebogen rietje om gemakkelijk te drinken tot de laatste slok

Het onderste deel van het rietje is gebogen, zodat het rietje makkelijk bij het drinken komt, waardoor je in een natuurlijke drinkpositie kunt drinken.

Technische specificaties

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Recensies

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2.0

van 5

6

Reviews & awards

4
3

15/10/2021

Suomi

Suomi

Ecological

Very useful and ecological when your child has bitten off pieces of the straw and/or when the straw has been used _a lot_. There's no need to throw whole jug away byt you can replace the straw! Wonderful!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF797/00 Pillimukit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF797/00 Pillimukit

25/04/2022

Suomi

Suomi

Straws are too easily bitten through

These straw cups are very good first ways to teach children to drink with straw and very leak proof. Only down side is that the material feels too good to bite into that my kids keep biting them into pieces. And too bad is that you cannot buy only straws from anywhere at least in finland so the cups are not very sustainable.

Voordelen

Kids love them

Nadelen

Straw breaks too easily

Deze review is gemaakt voor SCF797/00 Pillimukit

Deze review is gemaakt voor SCF797/00 Pillimukit

13/04/2022

Danmark

Danmark

God og irriterende

God drikkedunk, men irriterende du ikke kan købe nye sugerør - så skal du skifte hele drikkedunken ud :(

Deze review is gemaakt voor SCF797/00 Sugerørskopper

Deze review is gemaakt voor SCF797/00 Sugerørskopper

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