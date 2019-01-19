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Niet meer leverbaar
SCF782/15
Met deze beker zonder tuit kun je 360° drinken langs de hele rand, net als met een grote-mensenbeker.
Door het ontwerp van deze beker zonder tuit kunnen tanden gezond groeien.
Deze beker zonder tuit heeft een uniek met de lip geactiveerd ventiel, zodat er alleen drinken uit de beker komt wanneer de lip van het kind tegen de rand drukt. Tussen de slokjes door gaat het ventiel automatisch dicht, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over knoeien.
2.5
van 5
119
Reviews & awards
Noella
19/01/2019
Nederland
Goede trainbeker
Ik ben erg tevreden over deze beker, mijn kind van 6 mnd oud wilde geen tuitbeker maar een gewone beker. Het drinken uit een gewone beker is nog lastig voor hem en het wordt daarom altijd een knoeiboel. Deze beker is de ideale tussenoplossing!
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Deze review is gemaakt voor SCF782/00 Grote-mensenbeker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF782/00 Grote-mensenbeker
jeroenrdm333
31/03/2018
Nederland
prima beker
Bij onze laatste werkt deze beker geweldig! Onze oudste had er minder mee. Enige nadeel lijkt te zijn dat de zacht plastic ring moeilijk goed schoon te houden is onder de randen ed.
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Deze review is gemaakt voor SCF782 Grote-mensenbeker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF782 Grote-mensenbeker
Il0na
18/03/2016
Nederland
Het is een oefenbeker, dus nat hoort erbij.
Ik lees veel in de reviews dat ze nat worden tijdens het drinken. Dit klopt. Mijn zoontje had hier in het begin ook last van. Ik deed hem gewoon een slabber om. Het is een oefen beker, als jij ze een gewoon glas geeft worden ze toch ook helemaal nat? DE BEKER WERKT! Na een paar keer nat worden had mijn zoontje het heel snel door! Hij had door dat hij de deksel niet zo ver in moest drukken. Waar ik mij vooral over verwonderende was dat de stap naar een gewone beker heel klein is. Mijn zoon kon in mum van tijd uit een gewone beker drinken.
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Deze review is gemaakt voor SCF782 Grote-mensenbeker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF782 Grote-mensenbeker