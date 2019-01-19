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Niet meer leverbaar

Philips AventSCF782/15 Grown Up Cup

SCF782/15

2.5
| (119) Reviews & awards
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360° drinken langs de hele rand van de beker, zoals uit een open beker

360° drinken langs de hele rand van de beker, zoals uit een open beker

Met deze beker zonder tuit kun je 360° drinken langs de hele rand, net als met een grote-mensenbeker.

Voor een gezonde ontwikkeling van de mond*

Voor een gezonde ontwikkeling van de mond*

Door het ontwerp van deze beker zonder tuit kunnen tanden gezond groeien.

Met de lip geactiveerde technologie

Met de lip geactiveerde technologie

Deze beker zonder tuit heeft een uniek met de lip geactiveerd ventiel, zodat er alleen drinken uit de beker komt wanneer de lip van het kind tegen de rand drukt. Tussen de slokjes door gaat het ventiel automatisch dicht, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over knoeien.

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Recensies

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2.5

van 5

119

Reviews & awards

19/01/2019

Nederland

Nederland

Goede trainbeker

Ik ben erg tevreden over deze beker, mijn kind van 6 mnd oud wilde geen tuitbeker maar een gewone beker. Het drinken uit een gewone beker is nog lastig voor hem en het wordt daarom altijd een knoeiboel. Deze beker is de ideale tussenoplossing!

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Deze review is gemaakt voor SCF782/00 Grote-mensenbeker

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Deze review is gemaakt voor SCF782/00 Grote-mensenbeker

31/03/2018

Nederland

Nederland

prima beker

Bij onze laatste werkt deze beker geweldig! Onze oudste had er minder mee. Enige nadeel lijkt te zijn dat de zacht plastic ring moeilijk goed schoon te houden is onder de randen ed.

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Deze review is gemaakt voor SCF782 Grote-mensenbeker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF782 Grote-mensenbeker

18/03/2016

Nederland

Nederland

Het is een oefenbeker, dus nat hoort erbij.

Ik lees veel in de reviews dat ze nat worden tijdens het drinken. Dit klopt. Mijn zoontje had hier in het begin ook last van. Ik deed hem gewoon een slabber om. Het is een oefen beker, als jij ze een gewoon glas geeft worden ze toch ook helemaal nat? DE BEKER WERKT! Na een paar keer nat worden had mijn zoontje het heel snel door! Hij had door dat hij de deksel niet zo ver in moest drukken. Waar ik mij vooral over verwonderende was dat de stap naar een gewone beker heel klein is. Mijn zoon kon in mum van tijd uit een gewone beker drinken.

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Deze review is gemaakt voor SCF782 Grote-mensenbeker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF782 Grote-mensenbeker

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