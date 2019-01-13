ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Dankzij de schroefdeksel blijft het rietje schoon.
  • Dankzij de schroefdeksel blijft het rietje schoon.
  • Dankzij de schroefdeksel blijft het rietje schoon.
  • Dankzij de schroefdeksel blijft het rietje schoon.
  • Dankzij de schroefdeksel blijft het rietje schoon.
  • Dankzij de schroefdeksel blijft het rietje schoon.

Niet meer leverbaar

Philips AventVoor bekers met rietje

SCF760/00

3.9
| (22) Reviews & awards
Dankzij de schroefdeksel blijft het rietje schoon.
De Philips Avent-beker met rietje SCF760/00 is ideaal voor opgroeiende peuters. De beker is lekvrij, eenvoudig door peuters zelf te hanteren dankzij het unieke schroefdeksel. Alle onderdelen kunnen worden verwijderd om te worden schoongemaakt.
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Lekvrij en geschikt voor zelfstandig gebruik

Dankzij de schroefdeksel blijft het rietje schoon.

  • 260 ml

  • 12m+, rietje

Zacht siliconenrietje met geïntegreerd lekvrij ventiel

Eenvoudig voor het kind om het deksel open en dicht te draaien

Schroefdeksel houdt het rietje schoon

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.9

van 5

22

Reviews & awards

13/01/2019

Nederland

Nederland

Super beker

Super fijne beker, gebruiken hem al zeker 1,5 jaar. Lekt niet, zoontje kan deze zelf niet open draaien. Heel fijn voor onderweg. Heeft wel 'n rietje kapot gebeten doordat hij er mee zat te spelen. Super kwaliteit verder!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF760/00 Voor bekers met rietje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF760/00 Voor bekers met rietje

13/10/2014

Nederland

Nederland

super goed

We hebben deze beker al 1,5jaar en het is nog in prima staat lekt niet en erg makkelijk in gebruik onze dochter dronk al vanaf 6 maanden eruit gecombineerd met een gewone beker. Het is erg fijn voor onderweg

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF760/00 Voor bekers met rietje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF760/00 Voor bekers met rietje

02/11/2012

Nederland

Nederland

dit is een top product, mijn zoontje kon er al met 6 maanden uit drinken!

ik vind het een hele fijne beker. Je moet wel goed uitkijken dat je de deksel er recht op draait, maar met een beetje aandacht, gaat dat prima! en nu dat er ook aparte ritjes te verkrijgen zijn ben ik er helemaal blij mee, want de rietjes worden na een tijdje gebruiken wel een beetje smoezelig. ben er erg blij mee!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF760/00 Voor bekers met rietje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF760/00 Voor bekers met rietje

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 