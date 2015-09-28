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  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien

Niet meer leverbaar

Philips AventBeker met drinktuit

SCF755/03

2.3
| (41) Reviews & awards
Nippen zonder knoeien
De nieuwe Philips Avent BPA-vrije drinkbeker heeft een ventiel (octrooi aangevraagd) waardoor knoeien onmogelijk wordt. Dankzij de bijtbestendige drinktuit en handvatten kan je peuter zelf gemakkelijk drinken. Eenvoudig voor je kindje, gemak voor jou.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Makkelijke overgang van fles naar beker

Nippen zonder knoeien

  • Nippen zonder knoeien

  • 340 ml

  • 18 m+

Lekvrij! Moeders bevestigen het

Geen geknoei meer! Het nieuwe ventiel (octrooi aangevraagd) zorgt ervoor dat er alleen water uitkomt wanneer je kindje drinkt.

Eenvoudig te gebruiken als beker met vrije toevoer

Verwijder het ventiel en de drinkbeker wordt een beker met vrije toevoer.

Gebogen tuit zodat je kind het hoofd minder kantelt

Gebogen tuit zodat je kind het hoofd minder kantelt

De gebogen tuit is ontworpen om het voor peuters gemakkelijker te maken te drinken zonder hun hoofd te veel te hoeven kantelen.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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2.3

van 5

41

Reviews & awards

28/09/2015

Nederland

Nederland

Goede anti-lek beker

Fijne beker! Hij lekt niet, wel zorgen dat het plastic tussenstukje goed zit. Weinig onderdelen is makkelijk met reinigen, zo in/uit elkaar gehaald. Mijn dochter was er gelijk aan gewend.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF755/07 Beker met drinktuit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF755/07 Beker met drinktuit

23/08/2020

België

België

Geverifieerde koper

Super fles

enigste fles die niet uitloopt. Vele geprobeerd en meestal overal water druppels

Voordelen

loopt niet uit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF755/07 Beker met drinktuit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF755/07 Beker met drinktuit

09/12/2015

Deutschland

Deutschland

Endlich ein Becher der NICHT tropft

Wir sind schon lange auf der Suche nach einem Becher der nicht tropft für nachts. Mein Sohn ist schon fast 3 und trinkt schon lange aus dem Glas aber nachts ist man doch etwas schlaftrunken und ein nasses Bett ist nicht so wirklich toll. Wir hatten etliche Becher verschiedenster Firmen und obwohl wir den Strohhalm Becher hatten und auch die Flaschen hab ich fast 3 Jahre gebraucht um den Becher auszuprobieren. Erst war das mit dem Ventil etwas fummelig aber jetzt muss ich sagen der Becher ist super, tropft nicht und lässt sich nicht zerkauen. Prima!

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Deze review is gemaakt voor SCF755/05 Becher mit Trinkschnabel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF755/05 Becher mit Trinkschnabel

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 