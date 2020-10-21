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Philips Avent SCF755/00 Spout Cup
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SCF755/00
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Gebruiksaanwijzing
Alles (8)
Is het veilig om verkleurde Philips Avent-productonderdelen te gebruiken?
Kan ik mijn Philips Avent-producten steriliseren?
Mogen er frisdranken, koolzuurhoudende drankjes of warme dranken in de beker?
Is het product vaatwasmachinebestendig?
Waarom verschilt de schaal op mijn Philips Avent-beker van die op de verpakking?
AventDop drinkbeker
AventVentiel drinkbeker
AventTuit drinkbeker