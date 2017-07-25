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Niet meer leverbaar
SCF751/07
Nippen zonder knoeien
200 ml
6 m+
Geen geknoei meer! Het nieuwe ventiel (octrooi aangevraagd) zorgt ervoor dat er alleen water uitkomt wanneer je kindje drinkt.
De gebogen tuit is ontworpen om het voor peuters gemakkelijker te maken te drinken zonder hun hoofd te veel te hoeven kantelen.
Met de oefenhandvatten kan je peuter de beker zelf vasthouden en zelfstandig drinken. Deze handvatten zijn gevormd voor kleine handjes en ze hebben bovendien rubber voor een stevige grip.
3.0
van 5
192
Reviews & awards
MelodySylver
25/07/2017
Nederland
Is alles wat wordt beloofd!
Anders dan dat hier door veel mensen gezegd wordt, vind ik dat deze tuitbeker alles doet wat beloofd is. Mijn dochter gebruikt hem nu al ruim 2 maanden zonder problemen (ze is net 7 maanden oud). De fles lekt nooit, hoewel ze er absoluut niet zuinig op is. Ze drinkt er ontzettend gemakkelijk uit. En hij ziet er natuurlijk geweldig uit!
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Deze review is gemaakt voor SCF751/03 Beker met drinktuit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF751/03 Beker met drinktuit
Marije1900
25/09/2016
Nederland
prima beker
geen problemen met deze beker, doet het steeds prima, nooit problemen met lucht of lekkage. Alleen Philips: we hebben de beker absoluut alleen met water gebruikt, maar de tuit wordt na een paar weken gebruik nu bruinig, hij verkleurd. Het ziet er dus niet meer zo fris uit. Hebben jullie hier een oplossing voor?
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF751/03 Beker met drinktuit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF751/03 Beker met drinktuit
wendyvl
01/10/2015
Nederland
Super!
Mooi product qua design. Ook leuk dat er voor jongens en meisjes een verschillende kleurvarriant is.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF751/03 Beker met drinktuit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF751/03 Beker met drinktuit
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