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  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien

Niet meer leverbaar

Philips AventBeker met drinktuit

SCF751/03

3
| (192) Reviews & awards
Nippen zonder knoeien
De nieuwe Philips Avent BPA-vrije drinkbeker heeft een ventiel (octrooi aangevraagd) waardoor knoeien onmogelijk wordt. Dankzij de zachte drinktuit en handvatten kan je peuter zelf gemakkelijk drinken. Handig voor je kindje én voor jou.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Makkelijke overgang van fles naar beker

Nippen zonder knoeien

  • Nippen zonder knoeien

  • 200 ml

  • 6 m+

Voor het gemak zijn alle onderdelen vaatwasmachinebestendig

Voor het gemak zijn alle onderdelen vaatwasmachinebestendig

.

Gebogen tuit zodat je kind het hoofd minder kantelt

Gebogen tuit zodat je kind het hoofd minder kantelt

De gebogen tuit is ontworpen om het voor peuters gemakkelijker te maken te drinken zonder hun hoofd te veel te hoeven kantelen.

Deze beker is gemaakt van BPA-vrij materiaal

Deze beker is gemaakt van BPA-vrij materiaal

Deze Philips Avent-beker is gemaakt van BPA-vrij materiaal.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.0

van 5

192

Reviews & awards

25/07/2017

Nederland

Nederland

Is alles wat wordt beloofd!

Anders dan dat hier door veel mensen gezegd wordt, vind ik dat deze tuitbeker alles doet wat beloofd is. Mijn dochter gebruikt hem nu al ruim 2 maanden zonder problemen (ze is net 7 maanden oud). De fles lekt nooit, hoewel ze er absoluut niet zuinig op is. Ze drinkt er ontzettend gemakkelijk uit. En hij ziet er natuurlijk geweldig uit!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF751/03 Beker met drinktuit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF751/03 Beker met drinktuit

25/09/2016

Nederland

Nederland

prima beker

geen problemen met deze beker, doet het steeds prima, nooit problemen met lucht of lekkage. Alleen Philips: we hebben de beker absoluut alleen met water gebruikt, maar de tuit wordt na een paar weken gebruik nu bruinig, hij verkleurd. Het ziet er dus niet meer zo fris uit. Hebben jullie hier een oplossing voor?

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF751/03 Beker met drinktuit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF751/03 Beker met drinktuit

01/10/2015

Nederland

Nederland

Super!

Mooi product qua design. Ook leuk dat er voor jongens en meisjes een verschillende kleurvarriant is.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF751/03 Beker met drinktuit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF751/03 Beker met drinktuit

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  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 