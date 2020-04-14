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Niet meer leverbaar
Nippen zonder knoeien
260 ml
12m+
Met de oefenhandvatten kan je peuter de beker zelf vasthouden en zelfstandig drinken. Deze handvatten zijn gevormd voor kleine handjes en ze hebben bovendien rubber voor een stevige grip.
Deze Philips Avent-beker is gemaakt van BPA-vrij materiaal.
4.4
van 5
19
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Tomaatjes
14/04/2020
Nederland
Onderdeel van promotie
Avent drink beker perfect,lekt niet
Prima beker,zeker voor kleintjes die toch zelf willen leren drinken,lekt niet als ze op de kop houden,prima met handgrepen,zodat ze het zelf kunnen leren
Voordelen
Lekt niet,kleine handgrepen
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF747/01 Beker met drinktuit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF747/01 Beker met drinktuit
Irisxa
03/04/2020
Nederland
Onderdeel van promotie
Goede fles voor een kind van 1
Makkelijk om te wassen, groot genoeg voor een kind van 1 Positief voor kind - leuke pinguïn, makkelijk om te drinken en greipen. Soms na dicht maken gaat de drink neusje naar een zeide, dus zit het niet in het midden meer.
Voordelen
Goede kwaliteit
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF747/01 Beker met drinktuit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF747/01 Beker met drinktuit
Simone135
01/04/2020
Nederland
Onderdeel van promotie
Top beker!
Heel tevreden met deze beker! Onze dochter (11 maanden) kan hier goed zelf mee drinken en de beker lekt niet!
Voordelen
Houdt makkelijk vast en lekt niet
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF747/01 Beker met drinktuit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF747/01 Beker met drinktuit
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.