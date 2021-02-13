Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
SCF746/03
Nippen zonder knoeien
200 ml
6 m+
Met de oefenhandvatten kan je peuter de beker zelf vasthouden en zelfstandig drinken. Deze handvatten zijn gevormd voor kleine handjes en ze hebben bovendien rubber voor een stevige grip.
Deze Philips Avent-beker is gemaakt van BPA-vrij materiaal.
2.5
van 5
4
Reviews & awards
Olfa
13/02/2021
France
Tasse à bec souple
J'adore cette tasse, assez grande et facile à manipuler par le bébé ! S'adapte bien à une tétine de biberon avent naturel. A voir dans le temps...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF746/02 Tasse à bec
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF746/02 Tasse à bec
Lyddi3
18/07/2020
Deutschland
Niedliches Design aber nicht tropfsicher
Wir haben den Becher aufgrund des abgewinkelten Schnabels gekauft, sodass unser Baby den Kopf nicht so weit in den Nacken werfen musste, um zu lernen, wie es funktioniert. Das Design ist sehr niedlich, die Funktionalität unterirdisch. Der Becher tropft, sowohl aus dem Schnabel, als auch dem Luftloch. Leider hält auch der Deckel nicht, er sitzt nur leicht auf und hält andauernd ab. Wir haben dadurch schon einige Male alles geflutet. Es gibt definitiv bessere Produkte am Markt. Schade ums Geld.
Deze review is gemaakt voor SCF746/03 Becher mit Trinkschnabel
Deze review is gemaakt voor SCF746/03 Becher mit Trinkschnabel
Fifty-fifty
25/06/2020
Deutschland
Becher tropft
Becher tropft aus dem Trinkschnabel auch der Deckel geht sehr leicht ab, sogar im Kinderwagen löst sich der Deckel vom Becher
Voordelen
Design
Deze review is gemaakt voor SCF746/03 Becher mit Trinkschnabel
Deze review is gemaakt voor SCF746/03 Becher mit Trinkschnabel
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.