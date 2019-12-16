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Niet meer leverbaar
Nippen zonder knoeien
200 ml
6 m+
Met de oefenhandvatten kan je peuter de beker zelf vasthouden en zelfstandig drinken. Deze handvatten zijn gevormd voor kleine handjes en ze hebben bovendien rubber voor een stevige grip.
Deze Philips Avent-beker is gemaakt van BPA-vrij materiaal.
4.3
van 5
10
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
jean paul
16/12/2019
Nederland
Onderdeel van promotie
geweldige anti-lek beker
wij zijn zeer tevreden over de drinkbeker. onze zoon is nog al van het meeslepen van zijn spullen en af en toe er mee gooien, daarom was het belangrijk dat de beker echt anti-lek is. hij heeft de test doorstaan, de beker is gevallen er is mee geschud en zelfs mee gegooid. en nergens geen druppel gevonden wat toch wel heel fijn is als de beker mee gaat in de auto of luiertas.
Voordelen
lekt niet, leuke print
Nadelen
beschermkapje van het tuitje sluit niet goed aan
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF746/01 Beker met drinktuit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF746/01 Beker met drinktuit
GKO1
11/12/2019
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijne drinkbeker
Wij zijn erg tevreden met deze drinkbeker. Ons zoontje drinkt er makkelijk uit en hij ziet er leuk uit!
Voordelen
Design, gebruiksgemak
Nadelen
Niet helemaal lekvrij bij energiek gebruik
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF746/01 Beker met drinktuit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF746/01 Beker met drinktuit
NicoleTHS
10/12/2019
Nederland
Onderdeel van promotie
Ideale drinkbeker
Wij hebben de drink beker nu 3 weken in gebruik en hij is echt ideaal! Hij lekt niet, er zit een handig dopje bij voor als je de fles mee wilt nemen, makkelijk schoon te maken en makkelijk om uit te drinken. Mijn zoontje werd erg enthousiast van de beker, omdat er een pinguin op staat. Aan een zijkant van de fles staan afmetingen zodat je precies kunt zien wat je kleine al gedronken heeft. Wij blijven deze beker met veel plezier gebruiken.
Voordelen
Makkelijk schoon te maken, makkelijk uit te drinken, anti-lek, handig om mee te nemen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF746/01 Beker met drinktuit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF746/01 Beker met drinktuit
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.