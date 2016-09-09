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  • De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
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Niet meer leverbaar

Philips AventNatural-speen

SCF656/27

2.9
| (31) Reviews & awards
De natuurlijke manier om flesvoeding te geven
De Philips Avent-speen voor dikkere vloeistoffen is ideaal voor dikkere voeding, zoals pap of soep. De speen heeft een uniek ontwerp met kussentjes dat lijkt op een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo kun je borst- en flesvoeding gemakkelijk combineren.
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Compatibele producten
Natural-babyfles

Natural-babyfles

SCF690/27

De natuurlijke manier om flesvoeding te geven

  • 2 stuks

  • Speen voor dikke voeding

  • 6 m+

BPA-vrije speen

BPA-vrije speen

Deze speen is gemaakt van siliconen, een BPA-vrije stof (volgens EU-richtlijn 2011/8/EU)

Geavanceerd antikrampjessysteem met innovatief dubbel ventiel

Geavanceerd antikrampjessysteem met innovatief dubbel ventiel

Het innovatieve ontwerp met dubbel ventiel vermindert darmkrampjes en ongemak doordat er lucht in de fles stroomt en niet in het buikje van de baby.

Kan worden gecombineerd met de Philips Avent Natural-voedingsfles

We raden aan de Natural-spenen alleen te gebruiken in combinatie met Natural-flessen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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2.9

van 5

31

Reviews & awards

3

09/09/2016

Deutschland

Deutschland

Bin super zufrieden

Unser Spatz nimmt keine anderen Produkte ausser die von Avent. Wir sind mit den Saugern super zufrieden, keine Luftschlucken und die Nahrung rutscht ohne weitere Problem durch den Sauger. Leichte Reinigung.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF656/27 Natural-Sauger

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14/04/2014

Deutschland

Deutschland

So sollen Neuerungen sein!

Unsere erste Avent-Naturally Flasche bekamen wir im Krankenhaus als "Willkommens-Geschenk" für unsere Kleine. Sie hat von Anfang an die Flasche sehr gut angenommen und der Wechsel zwischen Brust und Flasche war überhaupt kein Problem... Was mich hier etwas irritiert, sind die Aussagen über komplizierte Saugerwechsel, undichte Flaschen und dergleichen. Die Flaschen sind wunderbar einfach zu benutzen und unserer Meinung nach toll designt. Saugerwechselprobleme wie sie hier teilweise beschrieben sind gab es bei uns nicht. Sehr intuitiv und wie schon gesagt einfach! Ebenso ist die Dichtigkeit der Flasche mit "Hervorragend" zu bewerten. Nach etlichen harten Funktionsprüfungen durch unsere kleine Cheftesterin ist die Flasche immernoch wie neu und 100% dicht!!! Wenn was nicht geht, liegt es meistens an dem, der es benutzt!;-) Von uns ganz klare Kaufempfehlung.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF654/27 Natural-Sauger

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14/04/2014

Deutschland

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So sollen Neuerungen sein!

Unsere erste Avent-Naturally Flasche bekamen wir im Krankenhaus als "Willkommens-Geschenk" für unsere Kleine. Sie hat von Anfang an die Flasche sehr gut angenommen und der Wechsel zwischen Brust und Flasche war überhaupt kein Problem... Was mich hier etwas irritiert, sind die Aussagen über komplizierte Saugerwechsel, undichte Flaschen und dergleichen. Die Flaschen sind wunderbar einfach zu benutzen und unserer Meinung nach toll designt. Saugerwechselprobleme wie sie hier teilweise beschrieben sind gab es bei uns nicht. Sehr intuitiv und wie schon gesagt einfach! Ebenso ist die Dichtigkeit der Flasche mit "Hervorragend" zu bewerten. Nach etlichen harten Funktionsprüfungen durch unsere kleine Cheftesterin ist die Flasche immernoch wie neu und 100% dicht!!! Wenn was nicht geht, liegt es meistens an dem, der es benutzt!;-) Von uns ganz klare Kaufempfehlung.

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011