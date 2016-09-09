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SCF656/27
2 stuks
Speen voor dikke voeding
6 m+
Deze speen is gemaakt van siliconen, een BPA-vrije stof (volgens EU-richtlijn 2011/8/EU)
Het innovatieve ontwerp met dubbel ventiel vermindert darmkrampjes en ongemak doordat er lucht in de fles stroomt en niet in het buikje van de baby.
We raden aan de Natural-spenen alleen te gebruiken in combinatie met Natural-flessen.
2.9
van 5
31
Reviews & awards
yavitari
09/09/2016
Deutschland
Bin super zufrieden
Unser Spatz nimmt keine anderen Produkte ausser die von Avent. Wir sind mit den Saugern super zufrieden, keine Luftschlucken und die Nahrung rutscht ohne weitere Problem durch den Sauger. Leichte Reinigung.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF656/27 Natural-Sauger
Ja, ik raad dit product aan
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Papa2013
14/04/2014
Deutschland
So sollen Neuerungen sein!
Unsere erste Avent-Naturally Flasche bekamen wir im Krankenhaus als "Willkommens-Geschenk" für unsere Kleine. Sie hat von Anfang an die Flasche sehr gut angenommen und der Wechsel zwischen Brust und Flasche war überhaupt kein Problem... Was mich hier etwas irritiert, sind die Aussagen über komplizierte Saugerwechsel, undichte Flaschen und dergleichen. Die Flaschen sind wunderbar einfach zu benutzen und unserer Meinung nach toll designt. Saugerwechselprobleme wie sie hier teilweise beschrieben sind gab es bei uns nicht. Sehr intuitiv und wie schon gesagt einfach! Ebenso ist die Dichtigkeit der Flasche mit "Hervorragend" zu bewerten. Nach etlichen harten Funktionsprüfungen durch unsere kleine Cheftesterin ist die Flasche immernoch wie neu und 100% dicht!!! Wenn was nicht geht, liegt es meistens an dem, der es benutzt!;-) Von uns ganz klare Kaufempfehlung.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF654/27 Natural-Sauger
Ja, ik raad dit product aan
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Guitarero82
14/04/2014
Deutschland
So sollen Neuerungen sein!
Unsere erste Avent-Naturally Flasche bekamen wir im Krankenhaus als "Willkommens-Geschenk" für unsere Kleine. Sie hat von Anfang an die Flasche sehr gut angenommen und der Wechsel zwischen Brust und Flasche war überhaupt kein Problem... Was mich hier etwas irritiert, sind die Aussagen über komplizierte Saugerwechsel, undichte Flaschen und dergleichen. Die Flaschen sind wunderbar einfach zu benutzen und unserer Meinung nach toll designt. Saugerwechselprobleme wie sie hier teilweise beschrieben sind gab es bei uns nicht. Sehr intuitiv und wie schon gesagt einfach! Ebenso ist die Dichtigkeit der Flasche mit "Hervorragend" zu bewerten. Nach etlichen harten Funktionsprüfungen durch unsere kleine Cheftesterin ist die Flasche immernoch wie neu und 100% dicht!!! Wenn was nicht geht, liegt es meistens an dem, der es benutzt!;-) Von uns ganz klare Kaufempfehlung.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF654/27 Natural-Sauger
Ja, ik raad dit product aan
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Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011