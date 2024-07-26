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Niet meer leverbaar
2 stuks
Speen voor dikke voeding
6 m+
Ons Anti-colic-ventiel is ontworpen om winderigheid, darmkrampjes en ongemak te verminderen. Tijdens het voeden zorgt het ventiel in de speen ervoor dat er lucht in het flesje komt, zodat er geen vacuüm ontstaat, en de lucht naar de achterkant van de fles wordt geventileerd. Het houdt de lucht in de fles en weg van het buikje van je baby zodat die minder last heeft van vervelende darmkrampjes.
De Philips Avent Anti-colic-fles zorgt voor minder huilerig gedrag. Baby's die werden gevoed met Philips Avent Anti-colic-flessen toonden 's nachts 60% minder huilerig gedrag dan baby's die werden gevoed met een antikrampjesfles van een concurrent.*
Met de speenvorm kan je baby goed aanleggen en de geribbelde structuur voorkomt dat de speen inklapt, voor een comfortabele voeding zonder onderbrekingen.
3.9
van 5
34
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Superdaddy1987
26/07/2024
Nederland
Deze speen is alleen geschikt voor dikke pap!
Mijn zoontje heeft since zijn geboorte uit de Philips avent anti-colic flessen gedronken, echt een top product, je moet uiteraard wel de juiste maat speen voor je kind nemen, wij zijn met 0 begonnen, hij is nu 10 maanden oud en drinkt uitstekend uit deze 6+ speen die geschikt voor dikke pap, let op, als je kind de 6 maanden heeft bereikt maar NOG GEEN dikke pap drinkt, dan moet je de ORANJE 6+ speen gebruiken (met 4 mini gaatjes), die is geschikt voor dunne pap, deze DONKER BLAUW 6+ is alleen voor dikke pap!
Voordelen
Top product, alle maten vanaf geboorte beschikbaar, en het anti-colic ventiel is ook een mooi ontwerp
Nadelen
Philips mag iets beter aanduiden welke maten allemaal beschikbaar zijn, en ook het verschil tussen de verschillende producten van Avent, niet altijd duidelijk... Maar als je goed kijkt en onderzoekt kom je er wel uit :)
Deze review is gemaakt voor SCF636/27 Anti-colic-speen
Deze review is gemaakt voor SCF636/27 Anti-colic-speen
Delftveld
09/11/2021
Nederland
Super fijne fles
Super fijne fles! De baby drinkt heel goed sinds we deze fles gebruiken. Hiervoor spuugde de baby best veel en met gebruik van de anti-colic fles is dit echt een heel stuk verminderd, wat heel fijn is voor ons maar ook zeker voor de baby!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF636/27 Anti-colic-speen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF636/27 Anti-colic-speen
Retrix
09/11/2021
Nederland
Speen werkt uitstekend
De speen doet wat het moet doen. Echt aanzienlijk minder last van lucht waardoor krampjes en reflux niet meer voorkomen. Boeren nog wel maar duidelijk stukken minder. Deze speen heeft echter wel een te grote opening. Is echt meer voor de dikkere substanties. Maar dan zijn er gelukkig wel andere maten verkrijgbaar.
Voordelen
Aanzienlijk minder lucht (geen krampjes, reflux)
Nadelen
Grote opening echt voor dikkere substanties
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF636/27 Anti-colic-speen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF636/27 Anti-colic-speen
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Baby's van twee weken oud, die werden gevoed met een Philips Avent-fles, hadden 's nachts aanzienlijk minder last van darmkrampjes en huilerig gedrag dan baby's die werden gevoed met een fles van een concurrent.
Het is bewezen dat het design van de speen voorkomt dat de speen inklapt, zodat je baby minder lucht binnen krijgt en je kunt voeden zonder onderbrekingen.
Wat zijn darmkrampjes en hoe beïnvloeden ze je baby? Darmkrampjes worden gedeeltelijk veroorzaakt door het inslikken van lucht bij het voeden. Dit zorgt voor ongemak in het spijsverteringssysteem van de baby. Symptomen zijn onder andere huilerig gedrag.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011