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2 stuks
Speen voor gemiddelde toevoer
3m+
Ons Anti-colic-ventiel is ontworpen om winderigheid, darmkrampjes en ongemak te verminderen. Tijdens het voeden zorgt het ventiel in de speen ervoor dat er lucht in het flesje komt, zodat er geen vacuüm ontstaat, en de lucht naar de achterkant van de fles wordt geventileerd. Het houdt de lucht in de fles en weg van het buikje van je baby zodat die minder last heeft van vervelende darmkrampjes.
De Philips Avent Anti-colic-fles zorgt voor minder huilerig gedrag. Baby's die werden gevoed met Philips Avent Anti-colic-flessen toonden 's nachts 60% minder huilerig gedrag dan baby's die werden gevoed met een antikrampjesfles van een concurrent.*
Met de speenvorm kan je baby goed aanleggen en de geribbelde structuur voorkomt dat de speen inklapt, voor een comfortabele voeding zonder onderbrekingen.
4.4
van 5
13
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Kato
20/08/2012
Nederland
Geverifieerde koper
Goed product
Een goed product die er voor zorgt dat de baby (bijna) geen last heeft van darmkrampjes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF633/27 Anti-colic-speen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF633/27 Anti-colic-speen
Vinc54
20/08/2012
Nederland
Goed product
Een goed product die er voor zorgt dat de baby (bijna) geen last heeft van darmkrampjes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF633/27 Anti-colic-speen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF633/27 Anti-colic-speen
fairyflower
26/03/2011
Deutschland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF633/27 Anti-colic Sauger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF633/27 Anti-colic Sauger
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Baby's van twee weken oud, die werden gevoed met een Philips Avent-fles, hadden 's nachts aanzienlijk minder last van darmkrampjes en huilerig gedrag dan baby's die werden gevoed met een fles van een concurrent.
Het is bewezen dat het design van de speen voorkomt dat de speen inklapt, zodat je baby minder lucht binnen krijgt en je kunt voeden zonder onderbrekingen.
Wat zijn darmkrampjes en hoe beïnvloeden ze je baby? Darmkrampjes worden gedeeltelijk veroorzaakt door het inslikken van lucht bij het voeden. Dit zorgt voor ongemak in het spijsverteringssysteem van de baby. Symptomen zijn onder andere huilerig gedrag.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011