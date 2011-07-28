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Niet meer leverbaar

Philips AventSCF608/05 Decorated Toddler Cup Boy

SCF608/05

5

| (1) Beoordeling

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Antilektuit met gepatenteerd ventiel

Antilektuit met gepatenteerd ventiel

Gepatenteerd ventiel regelt de toevoer en voorkomt morsen, zelfs als de beker ondersteboven wordt gehouden of op zijn kant wordt gelegd.

Voor het gemak zijn alle onderdelen vaatwasmachinebestendig

Voor het gemak zijn alle onderdelen vaatwasmachinebestendig

Voor extra hygiëne kan de volledige beker worden gesteriliseerd

Voor extra hygiëne kan de volledige beker worden gesteriliseerd

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

4
3
2
1

28/07/2011

France

France

Deze review is gemaakt voor SCF608/06 Tasse décorée fille

Deze review is gemaakt voor SCF608/06 Tasse décorée fille

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