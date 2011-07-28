Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
SCF608/05
Gepatenteerd ventiel regelt de toevoer en voorkomt morsen, zelfs als de beker ondersteboven wordt gehouden of op zijn kant wordt gelegd.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
5.0
van 5
1
Beoordeling
YRMA
28/07/2011
France
Deze review is gemaakt voor SCF608/06 Tasse décorée fille
Deze review is gemaakt voor SCF608/06 Tasse décorée fille