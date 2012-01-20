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Niet meer leverbaar
SCF600/12
200 ml
6m+ zachte drinktuit
Met handvatten
Het gepatenteerde ventiel van de Philips Avent-beker met drinktuit regelt de toevoer en voorkomt morsen, zelfs als de fles ondersteboven wordt gehouden of op zijn kant wordt gelegd
De zachte, flexibele drinktuit is ideaal voor de overgang van borst- of flesvoeding naar een beker
De handvatten zijn speciaal gevormd voor kleine handjes. Ze zijn eenvoudig te bevestigen en te verwijderen, dus je kunt kiezen of je ze gebruikt
1.7
van 5
6
Reviews & awards
eentervredenklant
20/01/2012
Nederland
een tevreden klant
Ik heb altijd de flessen en bekers van avent gebruikt eerst voor mijn zoon en nu voor mijn dochtertje . Ik ben er dan ook zeer tevreden over , het is sterk materiaal , alle onderdelen zijn te vervangen en ik vind het ideaal in gebruik . Plus een prima service . Dus zoals men vermeld op deze site dat het een prima product is klopt .
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF600/12 Beker voor peuters
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF600/12 Beker voor peuters
Nam75
13/02/2014
Nederland
Teleurstelling
Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht
Deze review is gemaakt voor SCF600/12 Beker voor peuters
Deze review is gemaakt voor SCF600/12 Beker voor peuters
bandietje
13/02/2014
Nederland
Teleurstelling
Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht
Deze review is gemaakt voor SCF600/12 Beker voor peuters
Deze review is gemaakt voor SCF600/12 Beker voor peuters
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.