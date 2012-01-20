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  • Hygiëne onderweg
  • Hygiëne onderweg
  • Hygiëne onderweg
  • Hygiëne onderweg
  • Hygiëne onderweg
  • Hygiëne onderweg
  • Hygiëne onderweg
  • Hygiëne onderweg
  • Hygiëne onderweg
  • Hygiëne onderweg
  • Hygiëne onderweg
  • Hygiëne onderweg

Niet meer leverbaar

Philips AventBeker voor peuters

SCF600/12

1.7
| (6) Reviews & awards
Hygiëne onderweg
Met de Philips Avent-drinkbeker voor peuters wordt de overgang van fles naar beker eenvoudiger dan ooit. Dankzij het klikdeksel blijft de tuit altijd schoon, zelfs onderweg. De beker is lekvrij, ook bij onverwachte bewegingen of als hij valt, maar toch kan je kindje er heel gemakkelijk uit drinken.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Antilek, makkelijk drinken

Hygiëne onderweg

  • 200 ml

  • 6m+ zachte drinktuit

  • Met handvatten

Zachte drinktuit met gepatenteerd antilekventiel

Zachte drinktuit met gepatenteerd antilekventiel

Het gepatenteerde ventiel van de Philips Avent-beker met drinktuit regelt de toevoer en voorkomt morsen, zelfs als de fles ondersteboven wordt gehouden of op zijn kant wordt gelegd

Zachte, flexibele drinktuit voor een gemakkelijke overgang

Zachte, flexibele drinktuit voor een gemakkelijke overgang

De zachte, flexibele drinktuit is ideaal voor de overgang van borst- of flesvoeding naar een beker

De handvatten zijn speciaal gevormd om door kleine handjes te worden vastgehouden

De handvatten zijn speciaal gevormd om door kleine handjes te worden vastgehouden

De handvatten zijn speciaal gevormd voor kleine handjes. Ze zijn eenvoudig te bevestigen en te verwijderen, dus je kunt kiezen of je ze gebruikt

Technische specificaties

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Recensies

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1.7

van 5

6

Reviews & awards

4
3
2

20/01/2012

Nederland

Nederland

een tevreden klant

Ik heb altijd de flessen en bekers van avent gebruikt eerst voor mijn zoon en nu voor mijn dochtertje . Ik ben er dan ook zeer tevreden over , het is sterk materiaal , alle onderdelen zijn te vervangen en ik vind het ideaal in gebruik . Plus een prima service . Dus zoals men vermeld op deze site dat het een prima product is klopt .

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF600/12 Beker voor peuters

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF600/12 Beker voor peuters

13/02/2014

Nederland

Nederland

Teleurstelling

Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht

Deze review is gemaakt voor SCF600/12 Beker voor peuters

Deze review is gemaakt voor SCF600/12 Beker voor peuters

13/02/2014

Nederland

Nederland

Teleurstelling

Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht

Deze review is gemaakt voor SCF600/12 Beker voor peuters

Deze review is gemaakt voor SCF600/12 Beker voor peuters

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 