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Niet meer leverbaar
Ons Anti-colic-ventiel is ontworpen om winderigheid, darmkrampjes en ongemak te verminderen. Tijdens het voeden zorgt het ventiel in de speen ervoor dat er lucht in het flesje komt, zodat er geen vacuüm ontstaat, en de lucht naar de achterkant van de fles wordt geventileerd. Het houdt de lucht in de fles en weg van het buikje van je baby zodat die minder last heeft van vervelende darmkrampjes.
De Philips Avent Anti-colic-fles zorgt voor minder huilerig gedrag. Baby's die werden gevoed met Philips Avent Anti-colic-flessen toonden 's nachts 60% minder huilerig gedrag dan baby's die werden gevoed met een antikrampjesfles van een concurrent.*
Met de speenvorm kan je baby goed aanleggen en de geribbelde structuur voorkomt dat de speen inklapt, voor een comfortabele voeding zonder onderbrekingen.
4.4
van 5
113
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
Delftveld
09/11/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Super fijne fles
Super fijne fles! De baby drinkt heel goed sinds we deze fles gebruiken. Hiervoor spuugde de baby best veel en met gebruik van de anti-colic fles is dit echt een heel stuk verminderd, wat heel fijn is voor ons maar ook zeker voor de baby!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF816/17 Anti-colic-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF816/17 Anti-colic-babyfles
Delftveld
09/11/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Super fijne fles!
Super fijne fles! De baby drinkt heel goed sinds we deze fles gebruiken. Hiervoor spuugde de baby best veel en met gebruik van de anti-colic fles is dit echt een heel stuk verminderd, wat heel fijn is voor ons maar ook zeker voor de baby!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF816/17 Anti-colic-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF816/17 Anti-colic-babyfles
Mel12903
07/11/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Ons zoontje heeft weinig/geen last meer van kramp!
Ik ben heel erg blij met de flesjes van Philips. Mijn eerste zoontje had geen last van krampjes, maar ons 2e zoontje wel. Veel geprobeerd, maar toch heeft dit flesje ons uiteindelijk geholpen. Hij is een stuk meer vrolijker en op zijn gemak.
Voordelen
Makkelijk schoon te maken, geen krampjes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF816/17 Anti-colic-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF816/17 Anti-colic-babyfles