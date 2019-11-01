Zoektermen
Winkelwagen
Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.
SCF358/10
Snel en eenvoudig verwarmen
Warme voeding is in slechts 3 minuten* klaar met de flessenwarmer. Deze bewaakt de temperatuur met behulp van een slimme temperatuurbewakingssensor die automatisch het verwarmingspatroon aanpast zodat de verwarmer snel en gelijkmatig warm wordt.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Cadeauset met flessenwarmer
totaal
recurring payment
Stel het melkvolume in, druk op start en laat de slimme temperatuurregeling de rest regelen. Het apparaat detecteert de begintemperatuur van de melk en verwarmt de melk snel tot de ideale temperatuur, waar hij tot wel 60 minuten op wordt gehouden.
Verwarm melk zoals verpleegkundigen dat doen in ziekenhuizen, met waterbadverwarming. In vergelijking met andere methodes behoudt deze beter de melkproteïnen, die essentieel zijn voor de opbouw van het immuunsysteem van je baby. Dankzij onze milde en snelle technologie draag je bij elke voeding bij aan een gezonde ontwikkeling.
Onze flesverwarmer houdt de melk tot 60 minuten warm, handig als je niet op een vast tijdstip kunt voeden. De verwarmer schakelt automatisch uit, daar hoef je niet over na te denken.
Bewaar je graag extra voeding in de vriezer? De flessenwarmer kan melk en babyvoeding snel ontdooien.
Wanneer je kleintje klaar is om over te stappen op vast voedsel, is de flessenwarmer ook ideaal om babyvoeding te ontdooien en op te warmen.
Het design uit één stuk is gemakkelijk schoon te maken zodat je meer tijd kunt doorbrengen met je kleintje.
Ontworpen voor de favorieten van je baby: Philips Avent-flessen en de meeste toonaangevende merken babyflessen en babyvoeding.
De Natural Response-speen past zich aan het natuurlijke drinkritme van je baby aan**: de speen heeft een unieke opening waardoor alleen melk vrijkomt wanneer de baby actief drinkt. De AirFree-opening is ontworpen voor extra bescherming tegen darmkrampjes, winderigheid en reflux door te voorkomen dat er lucht in de buik van je kleintje terechtkomt tijdens het rechtop voeden.
Productmateriaal
Technische specificaties
Gewicht en afmetingen
Land van herkomst
Inclusief
Ontwikkelingsfases
Specificaties verpakking
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.