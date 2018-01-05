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  • Onze snelste elektrische flessenwarmer
  • Onze snelste elektrische flessenwarmer
  • Onze snelste elektrische flessenwarmer
  • Onze snelste elektrische flessenwarmer
  • Onze snelste elektrische flessenwarmer
  • Onze snelste elektrische flessenwarmer
  • Onze snelste elektrische flessenwarmer
  • Onze snelste elektrische flessenwarmer
  • Onze snelste elektrische flessenwarmer
  • Onze snelste elektrische flessenwarmer
  • Onze snelste elektrische flessenwarmer
  • Onze snelste elektrische flessenwarmer
  • Onze snelste elektrische flessenwarmer
  • Onze snelste elektrische flessenwarmer

Niet meer leverbaar

Philips AventSnelle flessenwarmer

SCF355/00

3.4
| (114) Reviews & awards

1 Prijs

Onze snelste elektrische flessenwarmer
Ook wanneer je haast hebt, warmt deze Philips Avent-flessenwarmer je melk snel en gelijkmatig op in slechts 3 minuten. Eenvoudig te bedienen en beschikt over een handige ontdooistand. Kan ook worden gebruikt om babyvoeding te verwarmen.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Verwarmt je melk snel en gelijkmatig

Onze snelste elektrische flessenwarmer

  • Verwarmt gelijkmatig, geen hete plekken

  • Verwarmt snel

  • Geleidelijke ontdooiing

  • Verwarmt ook babyvoeding

Verwarmt babyflessen in slechts 3 minuten

Verwarmt babyflessen in slechts 3 minuten

De flessenwarmer verwarmt 150 ml melk in slechts 3 minuten*.

Verwarmt snel en gelijkmatig

Verwarmt snel en gelijkmatig

De flessenwarmer verwarmt snel en gelijkmatig. Doordat de melk tijdens het verwarmen voortdurend circuleert, ontstaan er ook geen hete plekken.

Stand voor geleidelijke ontdooiing voor babyflessen

Stand voor geleidelijke ontdooiing voor babyflessen

De flessenwarmer is voorzien van een handige ontdooistand. Veiliger dan het ontdooien in de magnetron en handiger dan het gebruiken van water: je hoeft alleen de juiste stand te selecteren om bevroren melk of babyvoeding te ontdooien.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image AWARD-612383

Recensies

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3.4

van 5

114

Reviews & awards

05/01/2018

België

België

Erg tevreden!

Doet wat het beloofd. Erg tevreden! Hier gebruikt voor de laatste nachtvoeding en op vakanties.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF355/00 Snelle flessenwarmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF355/00 Snelle flessenwarmer

25/10/2021

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Alles was man brauch.

Man kann mit dem Flaschenwärmer nicht nur Flaschen aufwärmen, sondern auch den Brei. Außerdem gibt es eine warmhalte Funktion und eine auftaufunktion. Mehr brauch es meiner Meinung nach auch nicht.

Voordelen

Von Flasche bis Beikost nutzbar

Nadelen

Eine automatische abschaltefunktion wäre schön, falls man mal vergisst das Gerät aus zu machen und das Wasser leer ist.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer

05/10/2021

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Die Funktionen sind super praktisch.

Ich kann den Flaschenwärmer nur empfehlen. Wir haben ihn kurz nach der Geburt gekauft und benutzen ihn jetzt noch nach einem Jahr. Da er mehrere Einstellungen hat ist er sehr praktisch und auch nicht sehr groß das man ihn auch schnell mal mitnehmen kann.

Voordelen

Verschiedene Funktionen, der Wärmegrad passt perfekt bei den einzelnen Funktionen

Nadelen

Keine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Bij =&lt; 150 ml melk met een temperatuur van 20 °C in een Philips AVENT Classic-/Natural-fles van 260 ml.

  2. Philips Avent-moedermelkzakken en -flessen van 60 ml kunnen niet in deze flessenwarmer worden gebruikt.