Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
SCF355/00
Verwarmt gelijkmatig, geen hete plekken
Verwarmt snel
Geleidelijke ontdooiing
Verwarmt ook babyvoeding
De flessenwarmer verwarmt 150 ml melk in slechts 3 minuten*.
De flessenwarmer verwarmt snel en gelijkmatig. Doordat de melk tijdens het verwarmen voortdurend circuleert, ontstaan er ook geen hete plekken.
De flessenwarmer is voorzien van een handige ontdooistand. Veiliger dan het ontdooien in de magnetron en handiger dan het gebruiken van water: je hoeft alleen de juiste stand te selecteren om bevroren melk of babyvoeding te ontdooien.
Prijzen
3.4
van 5
114
Reviews & awards
Greet29
05/01/2018
België
Erg tevreden!
Doet wat het beloofd. Erg tevreden! Hier gebruikt voor de laatste nachtvoeding en op vakanties.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF355/00 Snelle flessenwarmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF355/00 Snelle flessenwarmer
Mami2021
25/10/2021
Deutschland
Geverifieerde koper
Alles was man brauch.
Man kann mit dem Flaschenwärmer nicht nur Flaschen aufwärmen, sondern auch den Brei. Außerdem gibt es eine warmhalte Funktion und eine auftaufunktion. Mehr brauch es meiner Meinung nach auch nicht.
Voordelen
Von Flasche bis Beikost nutzbar
Nadelen
Eine automatische abschaltefunktion wäre schön, falls man mal vergisst das Gerät aus zu machen und das Wasser leer ist.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer
Colly1006
05/10/2021
Deutschland
Geverifieerde koper
Die Funktionen sind super praktisch.
Ich kann den Flaschenwärmer nur empfehlen. Wir haben ihn kurz nach der Geburt gekauft und benutzen ihn jetzt noch nach einem Jahr. Da er mehrere Einstellungen hat ist er sehr praktisch und auch nicht sehr groß das man ihn auch schnell mal mitnehmen kann.
Voordelen
Verschiedene Funktionen, der Wärmegrad passt perfekt bei den einzelnen Funktionen
Nadelen
Keine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Bij =< 150 ml melk met een temperatuur van 20 °C in een Philips AVENT Classic-/Natural-fles van 260 ml.
Philips Avent-moedermelkzakken en -flessen van 60 ml kunnen niet in deze flessenwarmer worden gebruikt.