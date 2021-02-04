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  • Deze knuffel biedt nog meer comfort
  • Deze knuffel biedt nog meer comfort
  • Deze knuffel biedt nog meer comfort
  • Deze knuffel biedt nog meer comfort
  • Deze knuffel biedt nog meer comfort
  • Deze knuffel biedt nog meer comfort
  • Deze knuffel biedt nog meer comfort
  • Deze knuffel biedt nog meer comfort
  • Deze knuffel biedt nog meer comfort
  • Deze knuffel biedt nog meer comfort
  • Deze knuffel biedt nog meer comfort
  • Deze knuffel biedt nog meer comfort
  • Deze knuffel biedt nog meer comfort
  • Deze knuffel biedt nog meer comfort
  • Deze knuffel biedt nog meer comfort
  • Deze knuffel biedt nog meer comfort

Niet meer leverbaar

Philips Aventultra soft snuggle

SCF348/12

4.7
| (175) Reviews & awards | 98% beveelt dit product aan
Deze knuffel biedt nog meer comfort
De Philips Avent ultra soft snuggle is een pluche knuffel met een ultra soft-speen. Door een lichte verzwaring blijft de knuffel dicht tegen je baby aan liggen om een veilig gevoel te geven. De knuffel is eenvoudig van de speen los te maken, waardoor schoonmaken geen probleem vormt.
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Inclusief ultra soft-speen

Deze knuffel biedt nog meer comfort

  • Knuffel met ultra soft-fopspeen

  • 0m+

  • Orthodontisch en BPA-vrij

  • 1x snuggle & 1x 0-6M fopspeen

Helpt jou en je baby de fopspeen te vinden

Helpt jou en je baby de fopspeen te vinden

Niet meer eindeloos zoeken naar fopspenen! Het knuffeldier zorgt ervoor dat de fopspeen gemakkelijk te vinden is.

Baby's genieten van extra comfort bij elke knuffel

Baby's genieten van extra comfort bij elke knuffel

Baby's genieten van extra comfort als ze knuffelen met hun zachte knuffeldier. De knuffel is gemaakt van zachte stof en de verzwaarde pootjes zorgen dat de fopspeen op zijn plek blijft.

Knuffeldier is compatibel met alle Philips Avent-fopspenen

Knuffeldier is compatibel met alle Philips Avent-fopspenen

Het knuffeldier is compatibel met alle Philips Avent-fopspenen. Je kunt het dus combineren hoe je maar wil en op die manier een product creëren dat precies past bij jouw baby.

Technische specificaties

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Recensies

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De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.7

van 5

175

Reviews & awards

98%

beveelt dit product aan

1

04/02/2021

Nederland

Nederland

Geweldig product

Fijn dat je nooit meer lang hoeft te zoeken naar de speen.

Voordelen

Bijgeleverde knuffel

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF348/13 ultra soft snuggle

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF348/13 ultra soft snuggle

18/12/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Super handig.

Hij kan zo in zijn ledikantje zelf zijn speen terug vinden. Scheelt echt in nachtrust.

Voordelen

Leuk om te zien, raakt zijn speen niet meer kwijt in ledikantje.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF348/11 ultra soft snuggle

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF348/11 ultra soft snuggle

21/08/2019

Nederland

Nederland

Erg fijn knuffeltje voor je speen

Nadat we meerdere keren per nacht ons bed uit moesten voor een speen die op de grond was gevallen, hebben we deze knuffel aangeschaft. De knuffel blijft tussen de spijlen hangen en is makkelijk te vinden voor je baby in het donker. Wij zijn hier erg positief over!

Voordelen

Leuk design

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF348/11 ultra soft snuggle

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF348/11 ultra soft snuggle

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 

  1. Bij een consumententest in de Verenigde Staten (met 112 moeders) in 2016 gaf 96% aan dat het schildje zorgt voor minder huidirritatie en vlekken op de huid

  2. Volgens onderzoek uit 2016/2017 onder klanten in de VS accepteert gemiddeld 98% van de baby's de speen met structuur, die wordt gebruikt in onze ultra air- en ultra soft-fopspenen

  3. Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd

  4. Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen

  5. Onze serie ondersteunt moeders en baby's in elke ontwikkelingsfase