Deze tepel voor de hele tijd van gebruik is nog nooit teleurgesteld! Onze baby was er gewoon dol op. Het is zo mooi en helder. Dit kan ons favoriete speeltje zijn. Ik kan dergelijke kwaliteiten van deze prachtige dummy opmerken: 1. Verveelt je niet als je wakker bent. Het kind draait het altijd in hun pennen. 2. Zorgvuldig berekend formaat en gewicht van het speelgoed maken het gemakkelijk om in de hand te passen, en al vanaf 3 maanden legt de baby het in zijn mond. De eerste onafhankelijkheid was hij zeer tevreden. 3. Het kind raakt het speeltje aan en ontwikkelt daardoor voelbare gevoelens. 4. Deze fopspeen is altijd en overal te zien, het is niet mogelijk om het uit het oog te verliezen. 5. Makkelijk in onderhoud (gewassen in een wasmachine in delicate modus). Droogt snel. Niet vervormd, vervaagt niet. 6. De fopspeen van de bekende fabrikant Avent, die ervoor zorgt dat de moeders op kwaliteit vertrouwen, is gemaakt van medische siliconen en heeft een solide ontwerp, dat hygiënischer is, omdat er geen vuil in de opening terechtkomt.