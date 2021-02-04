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Niet meer leverbaar
Knuffel met ultra soft-fopspeen
0m+
Orthodontisch en BPA-vrij
1x snuggle & 1x 0-6M fopspeen
Niet meer eindeloos zoeken naar fopspenen! Het knuffeldier zorgt ervoor dat de fopspeen gemakkelijk te vinden is.
Baby's genieten van extra comfort als ze knuffelen met hun zachte knuffeldier. De knuffel is gemaakt van zachte stof en de verzwaarde pootjes zorgen dat de fopspeen op zijn plek blijft.
Het knuffeldier is compatibel met alle Philips Avent-fopspenen. Je kunt het dus combineren hoe je maar wil en op die manier een product creëren dat precies past bij jouw baby.
4.7
van 5
175
Reviews & awards
98%
beveelt dit product aan
Mia1980
04/02/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Geweldig product
Fijn dat je nooit meer lang hoeft te zoeken naar de speen.
Voordelen
Bijgeleverde knuffel
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF348/13 ultra soft snuggle
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF348/13 ultra soft snuggle
Jantje Bemmel 12345
18/12/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Super handig.
Hij kan zo in zijn ledikantje zelf zijn speen terug vinden. Scheelt echt in nachtrust.
Voordelen
Leuk om te zien, raakt zijn speen niet meer kwijt in ledikantje.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF348/11 ultra soft snuggle
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF348/11 ultra soft snuggle
Laura
21/08/2019
Nederland
Onderdeel van promotie
Erg fijn knuffeltje voor je speen
Nadat we meerdere keren per nacht ons bed uit moesten voor een speen die op de grond was gevallen, hebben we deze knuffel aangeschaft. De knuffel blijft tussen de spijlen hangen en is makkelijk te vinden voor je baby in het donker. Wij zijn hier erg positief over!
Voordelen
Leuk design
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF348/11 ultra soft snuggle
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF348/11 ultra soft snuggle
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