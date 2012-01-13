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Niet meer leverbaar
SCF284/01
Dankzij het unieke modulaire ontwerp van de sterilisator kun je de flessen en accessoires flexibel plaatsen en gemakkelijk ordenen. Dit maakt het in- en uitruimen zeer eenvoudig. Bovendien neemt het apparaat weinig ruimte in de keuken in.
De sterilisator maakt gebruik van natuurlijke stoom voor het steriliseren van babyflessen en andere producten en het doden van 99,9% van alle schadelijke bacteriën zonder chemicaliën te gebruiken. Zo kun je erop vertrouwen dat al je babyflessen en andere producten steriel zijn.
De sterilisator zorgt ervoor dat babyflessen, borstkolven enz. maximaal 24 uur steriel blijven wanneer het deksel gesloten blijft.
3.7
van 5
249
Reviews & awards
Brands
13/01/2012
Nederland
3-in-1 elektrische stoomsterilisator
Zeer goede kwaliteit en makelijk in gebruik! Top..
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF284/02 3-in-1 elektrische stoomsterilisator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF284/02 3-in-1 elektrische stoomsterilisator
Magie
21/07/2018
België
een echte aanrader
Zeer praktisch in gebruik. Je kan de sterilisator ook makkelijk meenemen als je op vakantie gaat. Geen stralingen van de microgolf op de producten. Snel klaar.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF284/02 3-in-1 elektrische stoomsterilisator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF284/02 3-in-1 elektrische stoomsterilisator
Hase19
28/06/2020
Deutschland
Geverifieerde koper
Toller Sterilisator!
Ich nutze den Philips Avent Elektrischer 3-in-1-Dampfsterilisator SCF285/02 zum sterilisieren von Babyflaschen, Nuckies und Teile der Milchpumpe + Zubehör. Das Gerät ist leicht zu bedienen und sterilisiert in den großen Körben innerhalb von 6 Minuten. Bin sehr zufrieden.
Voordelen
Schnelle Sterilisation!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF285/02 Elektrischer 3-in-1-Dampfsterilisator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF285/02 Elektrischer 3-in-1-Dampfsterilisator