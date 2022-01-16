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  • Snelle magnetronstoomsterilisator
  • Snelle magnetronstoomsterilisator
  • Snelle magnetronstoomsterilisator
  • Snelle magnetronstoomsterilisator
  • Snelle magnetronstoomsterilisator
  • Snelle magnetronstoomsterilisator
  • Snelle magnetronstoomsterilisator
  • Snelle magnetronstoomsterilisator
  • Snelle magnetronstoomsterilisator
  • Snelle magnetronstoomsterilisator

Niet meer leverbaar

Philips AventMagnetronstoomsterilisator

SCF282

4.8
| (44) Reviews & awards | 98% beveelt dit product aan
Snelle magnetronstoomsterilisator
De Philips Avent-magnetronstoomsterilisator is ideaal voor snel en effectief steriliseren, zowel thuis als onderweg. Er kunnen maximaal 4 Philips Avent-flessen of producten tegelijk worden gesteriliseerd, waarbij 99,9% van de bacteriën in slechts 2 minuten wordt gedood.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Voor gebruik thuis en onderweg

Snelle magnetronstoomsterilisator

  • Doodt 99,9% van de bacteriën

  • Steriliseert in 2 minuten

  • Voor 4 Philips Avent-flessen

  • Past in de meeste magnetrons

Magnetronstoomsterilisator Klaar in slechts 2 minuten

Magnetronstoomsterilisator Klaar in slechts 2 minuten

De magnetronstoomsterilisator kan worden gebruikt voor het steriliseren van babyflessen en andere producten in 2 minuten, het doden van 99,9% van ziektekiemen en bacteriën. De exacte duur van de cyclus is afhankelijk van het vermogen van je magnetron. 2 minuten bij 1200 - 1850 W, 4 minuten bij 850 - 1100 W, 6 minuten bij 500 - 800 W.

Doodt 99,9 % van ziektekiemen en bacteriën

Doodt 99,9 % van ziektekiemen en bacteriën

Van de magnetronstoomsterilisator is aangetoond dat 99,9% van de ziektekiemen en bacteriën wordt gedood.

Inhoud blijft maximaal 24 uur steriel

Inhoud blijft maximaal 24 uur steriel

Bij een gesloten deksel blijft de inhoud tot 24 uur steriel.

Technische specificaties

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Recensies

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4.8

van 5

44

Reviews & awards

98%

beveelt dit product aan

3
2

16/01/2022

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Wir lieben das Produkt!

Der Dampfsterilisator ist super in der Anwendung. Einfach zu bedienen & platzsparend. Ich würde die Wahl jeder Zeit wieder treffen. Alle Flaschen und Schnuller waren fix wieder einsatzbereit. :)

Voordelen

Platzsparend, einfach zu bedienen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator

06/10/2021

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Sehr geräumig

Bietet viel Platz ist einfach in der Handhabung!! Wird aussen nicht dolle heiß beim verwenden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator

14/01/2020

Deutschland

Deutschland

Sensationelles Produkt

Super Produkt Das Produkt wurde mir von Philips kostenlos zum Testen zur Verfügung gestellt. Seit fast 2 Wochen testen wir nun schon den Mikrowellendampfsterilisator und sind sehr zufrieden. Die Bedienung ist kinderleicht und die Anleitung gut zu verstehen. Flaschen erst einmal gründlich abspülen, dann in den Sterilisator stellen, Deckel drauf und ab damit in die Mikrowelle, je nach Watt Leistung der Mikrowelle warten bis die Sterilisation fertig ist, abkühlen lassen und die Flaschen sind wieder einsatzbereit. Wir sind sehr zufrieden mit den Produkt und finden es sehr praktisch, da man es gut mit in den Urlaub nehmen kann und sich dort das abkochen der Flaschen zum sterilisieren sparen kann.

Voordelen

Tolles Produkt, kann man überall mit hinnehmen wo eine Mikrowelle vorhanden ist

Nadelen

keins

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator

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