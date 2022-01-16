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Niet meer leverbaar
Doodt 99,9% van de bacteriën
Steriliseert in 2 minuten
Voor 4 Philips Avent-flessen
Past in de meeste magnetrons
De magnetronstoomsterilisator kan worden gebruikt voor het steriliseren van babyflessen en andere producten in 2 minuten, het doden van 99,9% van ziektekiemen en bacteriën. De exacte duur van de cyclus is afhankelijk van het vermogen van je magnetron. 2 minuten bij 1200 - 1850 W, 4 minuten bij 850 - 1100 W, 6 minuten bij 500 - 800 W.
Van de magnetronstoomsterilisator is aangetoond dat 99,9% van de ziektekiemen en bacteriën wordt gedood.
Bij een gesloten deksel blijft de inhoud tot 24 uur steriel.
4.8
van 5
44
Reviews & awards
98%
beveelt dit product aan
Julemma
16/01/2022
Deutschland
Geverifieerde koper
Wir lieben das Produkt!
Der Dampfsterilisator ist super in der Anwendung. Einfach zu bedienen & platzsparend. Ich würde die Wahl jeder Zeit wieder treffen. Alle Flaschen und Schnuller waren fix wieder einsatzbereit. :)
Voordelen
Platzsparend, einfach zu bedienen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator
Odoro
06/10/2021
Deutschland
Geverifieerde koper
Sehr geräumig
Bietet viel Platz ist einfach in der Handhabung!! Wird aussen nicht dolle heiß beim verwenden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator
Julitschkaaaa
14/01/2020
Deutschland
Sensationelles Produkt
Super Produkt Das Produkt wurde mir von Philips kostenlos zum Testen zur Verfügung gestellt. Seit fast 2 Wochen testen wir nun schon den Mikrowellendampfsterilisator und sind sehr zufrieden. Die Bedienung ist kinderleicht und die Anleitung gut zu verstehen. Flaschen erst einmal gründlich abspülen, dann in den Sterilisator stellen, Deckel drauf und ab damit in die Mikrowelle, je nach Watt Leistung der Mikrowelle warten bis die Sterilisation fertig ist, abkühlen lassen und die Flaschen sind wieder einsatzbereit. Wir sind sehr zufrieden mit den Produkt und finden es sehr praktisch, da man es gut mit in den Urlaub nehmen kann und sich dort das abkochen der Flaschen zum sterilisieren sparen kann.
Voordelen
Tolles Produkt, kann man überall mit hinnehmen wo eine Mikrowelle vorhanden ist
Nadelen
keins
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF282 Mikrowellen-Dampfsterilisator
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.