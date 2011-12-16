Magnetronstoomsterilisator, klaar in slechts 2 minuten

De magnetronstoomsterilisator kan worden gebruikt voor het steriliseren van babyflessen en andere producten in 2 minuten, het doden van 99,9% van ziektekiemen en bacteriën. De exacte duur van de cyclus is afhankelijk van het vermogen van je magnetron. 2 minuten bij 1200 - 1850 W, 4 minuten bij 850 - 1100 W, 6 minuten bij 500 - 800 W.