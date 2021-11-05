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Niet meer leverbaar
Klassiek
Je hoeft de sterilisator alleen maar met water te vullen, de flessen erin te plaatsen en het geheel 2 minuten in de magnetron te zetten. De exacte duur van de cyclus is afhankelijk van het vermogen van je magnetron: 2 min. op 1100-1850 watt, 4 min. op 850-1000 watt en 6 min. op 500-850 watt.
De Philips Avent-magnetronsterilisator is geschikt voor de meeste magnetrons die momenteel verkrijgbaar zijn. Dankzij de geringe afmetingen is deze sterilisator ideaal voor op reis, zodat je altijd een steriele fles bij je hebt tijdens een korte overnachting of op vakantie in het buitenland. Ook ideaal als extra sterilisator voor bij opa en oma. Afmetingen: 166 x 280 x 280 mm (h x b x l).
Ongeopend blijft de inhoud maximaal 24 uur steriel
4.8
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Joilen
05/11/2021
België
Makkelijk in gebruik
Heel makkelijk in gebruik. Je kan hier veel flesjes tegelijk met steriliseren en in enkele minuten is het klaar!
Voordelen
Makkelijk in gebruik, niet te groot, geen onnodige kabels, ...
Deze review is gemaakt voor SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator
Deze review is gemaakt voor SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator
gaelle
16/10/2011
France
ne sert pas que de stérilisateur
mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes
gaelle
16/10/2011
France
ne sert pas que de stérilisateur
mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
2 minuten op 1100-1850 W, 4 minuten op 850-1000 W, 6 minuten op 500-800 W.