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  • Steriliseert 6 flessen in 2 minuten*
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  • Steriliseert 6 flessen in 2 minuten*
  • Steriliseert 6 flessen in 2 minuten*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Steriliseert 6 flessen in 2 minuten*

Niet meer leverbaar

Philips AventStartset met magnetronsterilisator

SCF277/01

4.8
| (4) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Steriliseert 6 flessen in 2 minuten*
De starterset met Avent-magnetronsterilisator is licht en compact, ideaal voor thuis en onderweg
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Ultrasnelle sterilisator en gemakkelijk in gebruik

Steriliseert 6 flessen in 2 minuten*

  • Klassiek

Je hoeft de sterilisator alleen maar met water te vullen, de flessen erin te plaatsen en het geheel in de magnetron te zetten

Je hoeft de sterilisator alleen maar met water te vullen, de flessen erin te plaatsen en het geheel in de magnetron te zetten

Je hoeft de sterilisator alleen maar met water te vullen, de flessen erin te plaatsen en het geheel 2 minuten in de magnetron te zetten. De exacte duur van de cyclus is afhankelijk van het vermogen van je magnetron: 2 min. op 1100-1850 watt, 4 min. op 850-1000 watt en 6 min. op 500-850 watt.

Ideaal voor op reis. Past in de meeste magnetrons.

Ideaal voor op reis. Past in de meeste magnetrons.

De Philips Avent-magnetronsterilisator is geschikt voor de meeste magnetrons die momenteel verkrijgbaar zijn. Dankzij de geringe afmetingen is deze sterilisator ideaal voor op reis, zodat je altijd een steriele fles bij je hebt tijdens een korte overnachting of op vakantie in het buitenland. Ook ideaal als extra sterilisator voor bij opa en oma. Afmetingen: 166 x 280 x 280 mm (h x b x l).

Ongeopend blijft de inhoud maximaal 24 uur steriel

Ongeopend blijft de inhoud maximaal 24 uur steriel

Ongeopend blijft de inhoud maximaal 24 uur steriel

Technische specificaties

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Recensies

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4.8

van 5

4

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

05/11/2021

België

België

Makkelijk in gebruik

Heel makkelijk in gebruik. Je kan hier veel flesjes tegelijk met steriliseren en in enkele minuten is het klaar!

Voordelen

Makkelijk in gebruik, niet te groot, geen onnodige kabels, ...

Deze review is gemaakt voor SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator

Deze review is gemaakt voor SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator

16/10/2011

France

France

ne sert pas que de stérilisateur

mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes

16/10/2011

France

France

ne sert pas que de stérilisateur

mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. 2 minuten op 1100-1850 W, 4 minuten op 850-1000 W, 6 minuten op 500-800 W.