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Niet meer leverbaar

Philips AventSCF194/05 Soothie Shapes pacifier

SCF194/05

4.1
| (21) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan
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Wordt uitgedeeld in ziekenhuizen in de Verenigde Staten

Wordt uitgedeeld in ziekenhuizen in de Verenigde Staten

Soothies worden door professionals uit de gezondheidszorg uitgedeeld om baby's te kalmeren in ziekenhuizen in de Verenigde Staten.*

Uniek ontwerp helpt bij het vormen van een band

Uniek ontwerp helpt bij het vormen van een band

Soothie Shapes verschilt een beetje van onze andere fopspenen. Dankzij de unieke vorm kun je je vinger in de speen plaatsen zodat je een band met je baby kunt vormen door hem of haar te helpen zuigen.

Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

Onze flexibele siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij of zij groeit.

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

21

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

30/08/2018

Nederland

Nederland

Tevreden baby

Zeer tevreden.. mijn dochter pakt geen 1 andere speen zij is nu 6 maanden maar ze wilt ook de 3+ soothie niet dus ze zit nog op de 0-3maanden. Enige verschil is de 3+ is hard en de -3 is een zachte speen. Kwa grootte is alles hetzelfde. Minpunt is dat het berenkopje echt zwaar is en ze de 1e maanden moeite had zonder onze hulp. En je kan er geen koord aan doen.(goed voor jullie verkoop) raak het elke keer kwijt. En omdat het siliconen is blijven er wel stofjes en haren aanplakken dus vaak even spoelen En een groot voordeel is als ze er niet op zuigt gebruikt ze het berenkopje om op te kauwen ivm jeukend tandvlees. De nadelen zijn geen reden om dit speentje af te raden..

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF194/03 Soothie Shapes-fopspeen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF194/03 Soothie Shapes-fopspeen

30/08/2018

Nederland

Nederland

Tevreden baby

Zeer tevreden.. mijn dochter pakt geen 1 andere speen zij is nu 6 maanden maar ze wilt ook de 3+ soothie niet dus ze zit nog op de 0-3maanden. Enige verschil is de 3+ is hard en de -3 is een zachte speen. Kwa grootte is alles hetzelfde. Minpunt is dat het berenkopje echt zwaar is en ze de 1e maanden moeite had zonder onze hulp. En je kan er geen koord aan doen.(goed voor jullie verkoop) raak het elke keer kwijt. En omdat het siliconen is blijven er wel stofjes en haren aanplakken dus vaak even spoelen En een groot voordeel is als ze er niet op zuigt gebruikt ze het berenkopje om op te kauwen ivm jeukend tandvlees. De nadelen zijn geen reden om dit speentje af te raden..

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF194/03 Soothie Shapes-fopspeen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF194/03 Soothie Shapes-fopspeen

04/07/2017

België

België

Eindelijk na 8 tutten 1tje die ze wil

In het ziekenhuis hebben ze me aangeleerd men pink als tut te gebruiken omdat men meisje veel weende.. hierdoor wilt men meisje van 3 maand nooit een tut maar enkel men pink ! Ik heb uren geprobeerd met tutten en wel 7 verschillende soorten vormen gekocht, maar niet 1tje sloeg aan! Tot ik vandaag deze tut kocht, wat een geschenk, eindelijk een tut die ze direct zonder wenen aanvaard !

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF194/03 Soothie Shapes-fopspeen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF194/03 Soothie Shapes-fopspeen

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