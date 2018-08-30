Zeer tevreden.. mijn dochter pakt geen 1 andere speen zij is nu 6 maanden maar ze wilt ook de 3+ soothie niet dus ze zit nog op de 0-3maanden. Enige verschil is de 3+ is hard en de -3 is een zachte speen. Kwa grootte is alles hetzelfde. Minpunt is dat het berenkopje echt zwaar is en ze de 1e maanden moeite had zonder onze hulp. En je kan er geen koord aan doen.(goed voor jullie verkoop) raak het elke keer kwijt. En omdat het siliconen is blijven er wel stofjes en haren aanplakken dus vaak even spoelen En een groot voordeel is als ze er niet op zuigt gebruikt ze het berenkopje om op te kauwen ivm jeukend tandvlees. De nadelen zijn geen reden om dit speentje af te raden..