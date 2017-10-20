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Niet meer leverbaar
Eendelig siliconen design
0-3 maanden
Orthodontisch en BPA-vrij
2 stuks
Soothies worden door professionals uit de gezondheidszorg uitgedeeld om baby's te kalmeren in ziekenhuizen in de Verenigde Staten.*
Soothie Shapes verschilt een beetje van onze andere fopspenen. Dankzij de unieke vorm kun je je vinger in de speen plaatsen zodat je een band met je baby kunt vormen door hem of haar te helpen zuigen.
Onze flexibele siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij of zij groeit.
Prijzen
4.1
van 5
49
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
Priscilla
20/10/2017
Nederland
Super speen maar wil er super graag eentje met ring!
Dit is de enige speen die ons zoontje wil maar hij ligt super vaak op de grond omdat er geen speenknuffel of koord aan kan.... kunnen jullie asjeblieft die van 3mnd+ met een gaatje of ringetje maken?
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF194/00 Soothie Shapes-fopspeen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF194/00 Soothie Shapes-fopspeen
maureentje
20/12/2016
Nederland
mooi handig en zachte fopspeen.
handig en zacht fopspeen. makkelijk schoon te maken. zelf vind ik de beer vorm super schattig. Heb er veel complimenten over gehad, zelfs van vreemden op straat of park.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF194/00 Soothie Shapes-fopspeen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF194/00 Soothie Shapes-fopspeen
Essienur
04/06/2016
Nederland
Na 3 maanden?
Mijn dochter wilde geen speen in t begin en dit was best lastig als ik afspraak had buiten de deur. Nadat ik avent speen hebt gekocht is deze t favo speentje van mijn dochter. Maar nu zit ik met een klein probleempje; ze nadert 3 mnd, wat nu? Wat wordt er aanbevolen na deze speentje?
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF194/00 Soothie Shapes-fopspeen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF194/00 Soothie Shapes-fopspeen
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.
De speen van deze fopspeen heeft dezelfde vorm als het Amerikaanse model en het materiaal is hetzelfde. Het schildje heeft echter een andere vorm.
Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd
Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen
Onze serie ondersteunt moeders en baby's in elke ontwikkelingsfase