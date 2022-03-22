Da wir ein Startprobleme mit dem stillen hatten und Milch zufüttern mussten, war es sehr wertvoll eine so tolle Flasche zu Hause zu haben. Das Glas ist zwar etwas schwerer als die Kunststoffflaschen, aber trotzdem gut zu halten. Die Flasche fühlt sich sehr hochwertig an und liegt angenehm in der Hand. Durch den Sauger in Größe 1 kommt genau die richtige Menge Milch for kleine Babys! Die Form des Saugers is perfekt, bei uns kam es zu keiner Saugverwirrung. Die Reinigung ist sehr einfach! Man hat das Gefühl das die Glasflasche einfacher zu reinigen ist Ich werde auf jeden Fall nur noch Glasflaschen kaufen!