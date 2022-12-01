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2 stuks
Dikke voeding
6 m+
De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
Bijtvaste, gladde speen voor de wisselende behoeften van je opgroeiende baby.
Kussentjes en ribbels in de speen zorgen voor flexibiliteit zonder dat de speen inklapt, voor een ononderbroken voeding.
4.0
van 5
41
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
Calca38
01/12/2022
France
Onderdeel van promotie
Tétine naturelle
Très contente de ces tétines que j'utilise pour mon fils avec ses biberons Avent Natural. Compatible uniquement avec les biberons Avent Natural. La tétine contient une valve anti régurgitation très pratique, attention à bien la placer sur le biberon de façon à ce que la valve joigne l'encoche appropriée. Le point positif en plus est le prix, en pharmacie c'est le double du prix. Livré en temps et en heure colis bien emballéTrès contente de ces tétines que j'utilise pour mon fils avec ses biberons Avent Natural. Compatible uniquement avec les biberons Avent Natural. La tétine contient une valve anti régurgitation très pratique, attention à bien la placer sur le biberon de façon à ce que la valve joigne l'encoche appropriée. Le point positif en plus est le prix, en pharmacie c'est le double du prix. Livré en temps et en heure colis bien emballé
Voordelen
Bon débit, embout ergonomique
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF046/27 Tétine Natural
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Flokiflo
27/11/2022
France
Onderdeel van promotie
Des tétines qui plaisent parfaitement à bébé !
J'ai beaucoup aimé ce produit car forcément il est compatible avec les biberons Philips que j'utilise pour mon bébé et également parce que mon bébé s'est très bien adapté à cette nouvelle tétine ! Je dirais que le seul point négatif c'est que si nous avons des biberons d'une autre marque que Philips alors les tétines ne sont pas forcément compatibles mais je dirais que c'est le seul point négatif que je vois ! Mais en tout cas elles sont parfaites et se nettoient très facilement. Je les recommande !
Voordelen
Parfaite pour bébé
Nadelen
Peu compatible avec d'autres marques
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Deze review is gemaakt voor SCF046/27 Tétine Natural
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maudmaud
26/11/2022
France
Onderdeel van promotie
Bonne acceptation
Ma fille, plutôt difficile, quant aux biberons, a plutôt bien accepté celui-là. Il est vrai qu'il ressemble à un téton de maman et que ça facilite la transition. Le débit n'est pas trop rapide et est donc bien adapté pour des bébés de cet âge-là. La tétine se lave bien et est de bonne qualité et résistance
Voordelen
forme, qualité
Nadelen
aucun
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Deze review is gemaakt voor SCF046/27 Tétine Natural
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Deze review is gemaakt voor SCF046/27 Tétine Natural
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011