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  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding

Niet meer leverbaar

Philips AventNatural-speen

SCF044/27

4.7
| (95) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Eenvoudig te combineren met borstvoeding
Onze zachte, geribbelde speen voorkomt inklappen en is ontworpen voor groeiende baby's. De comfortkussentjes en de natuurlijke vorm van de speen voor natuurlijk aanleggen zorgt dat borst- en flesvoeding gemakkelijk kunnen worden gecombineerd.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Op een natuurlijke manier aanleggen

Eenvoudig te combineren met borstvoeding

  • 2 stuks

  • Snelle speen

  • 6 m+

De brede speenvorm lijkt op een borst, voor natuurlijk aanleggen

De brede speenvorm lijkt op een borst, voor natuurlijk aanleggen

De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

Zachte, gladde siliconen voor de wisselende behoeften van je baby

Bijtvaste, gladde speen voor de wisselende behoeften van je opgroeiende baby.

Flexibel, anti-inklapbaar design met geribbelde speen

Flexibel, anti-inklapbaar design met geribbelde speen

Kussentjes en ribbels in de speen zorgen voor flexibiliteit zonder dat de speen inklapt, voor een ononderbroken voeding.

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

95

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

08/06/2022

Nederland

Nederland

Fijne philips speen

Baby kan fijn aanhappen en gemakkelijk eruit drinken. Speen is handig schoon te maken en makkelijk schoon te krijgen.

Voordelen

Soepel, zacht en baby vriendelijk

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF044/27 Natural-speen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF044/27 Natural-speen

01/06/2022

Nederland

Nederland

Goede fles om mijn baby te laten drinken

Mijn dochter dronk heel goed uit de Philips avent fles en kreeg ook makkelijk het laatste beetje uit de fles. De fles is goed schoon te maken en fijn met schudden dat de fles wat groter is.

Voordelen

Groter dus makkelijker schudden

Nadelen

Gaatje speen geeft sinds iets te veel melk

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF044/27 Natural-speen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF044/27 Natural-speen

25/05/2022

Nederland

Nederland

Avent fles

Ik ben fan van de Philips Avent. Eerder ook al de borstkolf en kleinere maat spenen gehad. Deze maat 4 is perfect voor mijn dochter die snel haar fles leegdrinkt. Het gaat op een goed tempo maar niet te snel waardoor zij zich verslikt. Komt geen extra lucht bij en de fles houdt goed vast qua vorm. Ook zodat zij deze zelf kan vasthouden wat ze nu graag doet. De bijgeleverde fles van 330 ml is voor ons wel veel te groot. De hoeveelheden die zij krijgt komen daar niet bij in de buurt dus wij hebben deze niet gebruikt. De 'normale' fles met 260ml is groot genoeg en daardoor ook veel handzamer.

Voordelen

Drink tempo

Nadelen

Grootte van de fles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF044/27 Natural-speen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF044/27 Natural-speen

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011