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Niet meer leverbaar
2 stuks
Snelle speen
6 m+
De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
Bijtvaste, gladde speen voor de wisselende behoeften van je opgroeiende baby.
Kussentjes en ribbels in de speen zorgen voor flexibiliteit zonder dat de speen inklapt, voor een ononderbroken voeding.
4.7
van 5
95
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Olthuisje
08/06/2022
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijne philips speen
Baby kan fijn aanhappen en gemakkelijk eruit drinken. Speen is handig schoon te maken en makkelijk schoon te krijgen.
Voordelen
Soepel, zacht en baby vriendelijk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF044/27 Natural-speen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF044/27 Natural-speen
Jenn9024
01/06/2022
Nederland
Onderdeel van promotie
Goede fles om mijn baby te laten drinken
Mijn dochter dronk heel goed uit de Philips avent fles en kreeg ook makkelijk het laatste beetje uit de fles. De fles is goed schoon te maken en fijn met schudden dat de fles wat groter is.
Voordelen
Groter dus makkelijker schudden
Nadelen
Gaatje speen geeft sinds iets te veel melk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF044/27 Natural-speen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF044/27 Natural-speen
Linisa
25/05/2022
Nederland
Onderdeel van promotie
Avent fles
Ik ben fan van de Philips Avent. Eerder ook al de borstkolf en kleinere maat spenen gehad. Deze maat 4 is perfect voor mijn dochter die snel haar fles leegdrinkt. Het gaat op een goed tempo maar niet te snel waardoor zij zich verslikt. Komt geen extra lucht bij en de fles houdt goed vast qua vorm. Ook zodat zij deze zelf kan vasthouden wat ze nu graag doet. De bijgeleverde fles van 330 ml is voor ons wel veel te groot. De hoeveelheden die zij krijgt komen daar niet bij in de buurt dus wij hebben deze niet gebruikt. De 'normale' fles met 260ml is groot genoeg en daardoor ook veel handzamer.
Voordelen
Drink tempo
Nadelen
Grootte van de fles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF044/27 Natural-speen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF044/27 Natural-speen
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011