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Niet meer leverbaar
2 stuks
Normale speen
3m+
De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
De speen heeft een ultrazachte textuur om het gevoel van de borst na te bootsen.
Het flexibele, spiraalvormige design en onze unieke comfortkussentjes creëren samen een flexibele speen en zorgen zo voor een natuurlijke voeding zonder dat de speen inklapt.
4.4
van 5
109
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
05/04/2022
Deutschland
Onderdeel van promotie
Perfekte Form
Mein Sohn ist sehr wählerisch, was den passenden Saugaufsatz betrifft. Er nimmt nur eine einzige Sorte Schnuller und somit war es eine Herausforderung eine passende Flasche für ihn zu finden um das Stillen zu unterstützen. Dieser 2er Aufsatz von Avent hat er auf Anhieb angenommen. Beim Trinken verschluckt er sich nicht und schluckt wenig bis keine Luft dabei. Der Aufsatz ist schnell auseinander zu nehmen und leicht zu reinigen. Nachdem er nun öfter sehr zuverlässig und schnell aus diesem Sauger getrunken hat habe ich mir direkt noch ein paar weitere gekauft. Ich empfehle dieses Produkt definitiv weiter.
Voordelen
Leichte Reinigung, kein Verschlucken
Nadelen
Keine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF043/27 Natural-Sauger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF043/27 Natural-Sauger
Molly 16
22/03/2022
Deutschland
Onderdeel van promotie
Nie wieder andere Marke!
Wir lieben die Sauger von Avent. Die sind ähnlich der Brustwarze und werden gut angenommen. Auf Grund der Form eignen sie sich besonders, wenn man neben dem Stillen auch mal Fläschchen geben möchte, ohne die Gefahr einer Saugverwirrung einzugehen.
Voordelen
Ähnlich der Brustwarzen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF043/27 Natural-Sauger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF043/27 Natural-Sauger
sylvie2022
22/03/2022
Deutschland
Onderdeel van promotie
Sehr natürlich
Der SCF043/27 Natural-Sauger ist ideal geeignet, um die Kleinen langsam vom Stillen zu entwöhnen bzw. zum zufüttern wenn die Muttermilch nicht mehr genügt. Der Sauger ist angenehm weich und ahmt die Brust perfekt nach.
Voordelen
Material, Größe
Nadelen
Keine
Deze review is gemaakt voor SCF043/27 Natural-Sauger
Deze review is gemaakt voor SCF043/27 Natural-Sauger
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011