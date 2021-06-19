ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding

Niet meer leverbaar

Philips AventNatural-speen

SCF041/27

4.6
| (41) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan
Eenvoudig te combineren met borstvoeding
Onze ultrazachte speen met flexibel, spiraalvormig design lijkt meer op de borst. De comfortkussentjes en de natuurlijke vorm van de speen voor natuurlijk aanleggen zorgt dat borst- en flesvoeding gemakkelijk kunnen worden gecombineerd.
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Extra zachte en soepele speen

Eenvoudig te combineren met borstvoeding

  • 2 stuks

  • Geschikt voor pasgeborenen

  • 0m+

De brede speenvorm lijkt op een borst, voor natuurlijk aanleggen

De brede speenvorm lijkt op een borst, voor natuurlijk aanleggen

De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

Ultrazachte speen om het gevoel van de borst na te bootsen

Ultrazachte speen om het gevoel van de borst na te bootsen

De speen heeft een ultrazachte textuur om het gevoel van de borst na te bootsen.

Flexibel, spiraalvormig design in combinatie met comfortkussentjes

Flexibel, spiraalvormig design in combinatie met comfortkussentjes

Het flexibele, spiraalvormige design en onze unieke comfortkussentjes creëren samen een flexibele speen en zorgen zo voor een natuurlijke voeding zonder dat de speen inklapt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.6

van 5

41

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

3

19/06/2021

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Tolles Produkt

Meine Tochter liebt diese Sauger, sie sind langlebig und perfekt nicht nur für Neugeborene. Sie vertragen sich super mit Stillen

Voordelen

Brustwarzenähnlich, Stillgeeignet

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF041/27 Natural-Sauger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF041/27 Natural-Sauger

08/04/2021

Deutschland

Deutschland

Stillen und Fläschchen geben ohne Saugverwirrung

Bei uns wird bereits das zweite Kind mit diesem Sauger groß. Bei unserer Großen hatte es mit dem Stillen nicht geklappt (keine Milch :( ... ) , dafür hat sie dieses Fläschchen super angenommen. Bei unserer kleinen hat es die ersten Wochen mit dem Stillen geklappt - das bisschen Milch, das ich hatte, konnte ich ihr geben. Dennoch musste ich immer zufüttern. Trotz des Fläschchen hat sie die Brust immer angenommen und es gab keine Saugverwirrung. Parallel stillen und füttern mit klappte bei uns ohne Probleme! Das Problem mit dem einstülpen des saugers hatte ich auch, seitdem ich beim reinigen auch besonders auf das Ventil achte und es nach einsetzen in den Ring nochmal massiere, passiert es nicht mehr. Mein einziges Problem derzeit: Lieferschwierigkeiten seit rund zwei Monaten. Wo bekomme ich den sauger 3+ m her?!

Voordelen

Stillen und Fläschchen klappt

Nadelen

Aktuell Lieferschwierigkeiten!!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF041/27 Natural-Sauger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF041/27 Natural-Sauger

16/03/2021

Deutschland

Deutschland

Bester Sauger für uns ist und bleibt der Avent

Wir haben viele verschiedene Fläschchen ausprobiert und sind bei dem Avent Sauger stehen geblieben. Wir benutzen den 0+ seit dem ersten Tag an bis jetzt ( 2 Monate) Wir haben auch verschiedene Pre Nahrung ausprobiert und keine Komplikationen mit dem Nahrungsfluß feststellen können. Als Tipp falls der Sauger sich mal einziehen sollte, einfach etwas drehen er hat extra ein Loch, an der Kante was sich im Idealfall oben befinden sollte.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF041/27 Natural-Sauger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF041/27 Natural-Sauger

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011