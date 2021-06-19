Bei uns wird bereits das zweite Kind mit diesem Sauger groß. Bei unserer Großen hatte es mit dem Stillen nicht geklappt (keine Milch :( ... ) , dafür hat sie dieses Fläschchen super angenommen. Bei unserer kleinen hat es die ersten Wochen mit dem Stillen geklappt - das bisschen Milch, das ich hatte, konnte ich ihr geben. Dennoch musste ich immer zufüttern. Trotz des Fläschchen hat sie die Brust immer angenommen und es gab keine Saugverwirrung. Parallel stillen und füttern mit klappte bei uns ohne Probleme! Das Problem mit dem einstülpen des saugers hatte ich auch, seitdem ich beim reinigen auch besonders auf das Ventil achte und es nach einsetzen in den Ring nochmal massiere, passiert es nicht mehr. Mein einziges Problem derzeit: Lieferschwierigkeiten seit rund zwei Monaten. Wo bekomme ich den sauger 3+ m her?!