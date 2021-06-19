Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
2 stuks
Geschikt voor pasgeborenen
0m+
De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
De speen heeft een ultrazachte textuur om het gevoel van de borst na te bootsen.
Het flexibele, spiraalvormige design en onze unieke comfortkussentjes creëren samen een flexibele speen en zorgen zo voor een natuurlijke voeding zonder dat de speen inklapt.
4.6
van 5
41
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
Nian08
19/06/2021
Deutschland
Geverifieerde koper
Tolles Produkt
Meine Tochter liebt diese Sauger, sie sind langlebig und perfekt nicht nur für Neugeborene. Sie vertragen sich super mit Stillen
Voordelen
Brustwarzenähnlich, Stillgeeignet
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF041/27 Natural-Sauger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF041/27 Natural-Sauger
Lillbo82
08/04/2021
Deutschland
Stillen und Fläschchen geben ohne Saugverwirrung
Bei uns wird bereits das zweite Kind mit diesem Sauger groß. Bei unserer Großen hatte es mit dem Stillen nicht geklappt (keine Milch :( ... ) , dafür hat sie dieses Fläschchen super angenommen. Bei unserer kleinen hat es die ersten Wochen mit dem Stillen geklappt - das bisschen Milch, das ich hatte, konnte ich ihr geben. Dennoch musste ich immer zufüttern. Trotz des Fläschchen hat sie die Brust immer angenommen und es gab keine Saugverwirrung. Parallel stillen und füttern mit klappte bei uns ohne Probleme! Das Problem mit dem einstülpen des saugers hatte ich auch, seitdem ich beim reinigen auch besonders auf das Ventil achte und es nach einsetzen in den Ring nochmal massiere, passiert es nicht mehr. Mein einziges Problem derzeit: Lieferschwierigkeiten seit rund zwei Monaten. Wo bekomme ich den sauger 3+ m her?!
Voordelen
Stillen und Fläschchen klappt
Nadelen
Aktuell Lieferschwierigkeiten!!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF041/27 Natural-Sauger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF041/27 Natural-Sauger
Hering73
16/03/2021
Deutschland
Bester Sauger für uns ist und bleibt der Avent
Wir haben viele verschiedene Fläschchen ausprobiert und sind bei dem Avent Sauger stehen geblieben. Wir benutzen den 0+ seit dem ersten Tag an bis jetzt ( 2 Monate) Wir haben auch verschiedene Pre Nahrung ausprobiert und keine Komplikationen mit dem Nahrungsfluß feststellen können. Als Tipp falls der Sauger sich mal einziehen sollte, einfach etwas drehen er hat extra ein Loch, an der Kante was sich im Idealfall oben befinden sollte.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF041/27 Natural-Sauger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF041/27 Natural-Sauger
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011