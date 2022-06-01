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Niet meer leverbaar

Philips AventSCF036/27 Natural baby bottle

SCF036/27

4.8
| (117) Reviews & awards | 99% beveelt dit product aan
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De brede speenvorm lijkt op een borst, voor natuurlijk aanleggen

De brede speenvorm lijkt op een borst, voor natuurlijk aanleggen

De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

Zachte, gladde siliconen voor de wisselende behoeften van je baby

Bijtvaste, gladde speen voor de wisselende behoeften van je opgroeiende baby.

Flexibel, anti-inklapbaar design met geribbelde speen

Flexibel, anti-inklapbaar design met geribbelde speen

Kussentjes en ribbels in de speen zorgen voor flexibiliteit zonder dat de speen inklapt, voor een ononderbroken voeding.

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.8

van 5

117

Reviews & awards

99%

beveelt dit product aan

1

01/06/2022

Nederland

Nederland

Baby drinkt goed uit deze fles

Mijn dochter dronk heel goed uit de Philips avent fles en kreeg ook makkelijk het laatste beetje uit de fles. De fles is goed schoon te maken en fijn met schudden dat de fles wat groter is.

Voordelen

Groter dus makkelijker schudden

Nadelen

Gaatje speen geeft sinds iets te veel melk

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF036/17 Natural-babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF036/17 Natural-babyfles

01/06/2022

Nederland

Nederland

Een praktische fles

Wat valt er over deze fles te zeggen? Het is een simpele maar praktische fles wat vooral fijn is door de verschillende speentjes die je ervoor kunt aanschaffen. Tijdens dat mijn kleine nog borstvoeding en afgekolfd melk kreeg gebruikte wij de spenen 0/1 om dit zo veel mogelijk te evenaren. Dus gewoon positief over het product!

Voordelen

Goed in gebruik, makkelijk schoon te maken

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF036/17 Natural-babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF036/17 Natural-babyfles

26/05/2022

Nederland

Nederland

Een praktische fles

Wat valt er over deze fles te zeggen? Het is een simpele maar praktische fles wat vooral fijn is door de verschillende speentjes die je ervoor kunt aanschaffen. Tijdens dat mijn kleine nog borstvoeding en afgekolfd melk kreeg gebruikte wij de spenen 0/1 om dit zo veel mogelijk te evenaren. Dus gewoon positief over het product!

Voordelen

Praktisch, verschillende spenen

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF036/17 Natural-babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF036/17 Natural-babyfles

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