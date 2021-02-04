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  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding

Niet meer leverbaar

Philips AventNatural-babyfles

SCF030/27

4.8
| (136) Reviews & awards | 99% beveelt dit product aan
Eenvoudig te combineren met borstvoeding
Onze Natural-fles met ultrazachte speen lijkt meer op de borst. De brede, borstvormige speen met flexibel, spiraalvormig design en comfortkussentjes voor natuurlijk aanleggen zorgt dat borst- en flesvoeding gemakkelijk kunnen worden gecombineerd.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Op een natuurlijke manier aanleggen

Eenvoudig te combineren met borstvoeding

  • 2 flessen

  • 125 ml

  • Speen voor pasgeboren baby's

  • 0m+

De brede speenvorm lijkt op een borst, voor natuurlijk aanleggen

De brede speenvorm lijkt op een borst, voor natuurlijk aanleggen

De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

Ultrazachte speen om het gevoel van de borst na te bootsen

Ultrazachte speen om het gevoel van de borst na te bootsen

De speen heeft een ultrazachte textuur om het gevoel van de borst na te bootsen.

Flexibel, spiraalvormig design in combinatie met comfortkussentjes

Flexibel, spiraalvormig design in combinatie met comfortkussentjes

Het flexibele, spiraalvormige design en onze unieke comfortkussentjes creëren samen een flexibele speen en zorgen zo voor een natuurlijke voeding zonder dat de speen inklapt.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.8

van 5

136

Reviews & awards

99%

beveelt dit product aan

2
1

04/02/2021

Nederland

Nederland

Fijne fles makkelijk in gebruik

Zeer fijne fles. Makkelijk in gebruik. De fles wordt ook makkelijk geaccepteerd icm borstvoeding. En dat bevalt eigenlijk nog het beste.

Voordelen

Makkelijk in gebruik

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF030/17 Natural-babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF030/17 Natural-babyfles

04/02/2021

Nederland

Nederland

fijn flesje!

Dit is een prima flesje voor een jong baby'tje. Mijn dochter wende erg snel aan de fles, waarschijnlijk omdat de speen erg zacht is. Wellicht kan er op te merken zijn dat 125 ml op ten duur te klein zal zijn, maar het heeft ook zijn voordelen: het neemt minder ruimte in beslag in de tas. Door de brede half is de fles goed schoon te maken en bij twijfel of de speen nog schoon genoeg is, is ook de speen te vervangen.

Voordelen

brede hals, makkelijk schoon te maken, speen is te vervangen, zachte speen

Nadelen

125 ml zal op ten duur te klein zijn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF030/17 Natural-babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF030/17 Natural-babyfles

09/03/2020

Nederland

Nederland

Kindje drinkt en ligt comfortabel

Als vader vind ik dit een prettige fles. Mijn kind drinkt rustig en kalm. De grote speen imiteert een warme tepel, dus het kindje zal zich lekker geborgen voelen. De speen is wat harder dan bij het vorige model, ook dit is een mooie natuurlijke imitatie.

Voordelen

Ontwerp van speen.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF030/27 Natural-babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF030/27 Natural-babyfles

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011

  2. Wat zijn darmkrampjes en hoe beïnvloeden ze je baby? Darmkrampjes worden gedeeltelijk veroorzaakt door het inslikken van lucht bij het voeden. Dit zorgt voor ongemak in het spijsverteringssysteem van de baby. Symptomen zijn onder andere huilerig gedrag.