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Niet meer leverbaar
SCD610/00
Compatibel met 4 camera's
Blijf in contact met je baby in je huis met een bereik van 150 m
Houd je baby dag en nacht in het oog. Overdag in kleur en 's nachts in zwart-wit met infrarood licht
Luister zonder storingen naar je baby. Je babyfoon wisselt tegelijkertijd tussen 120 kanalen om je verbinding storingsvrij te houden
2.8
van 5
125
Reviews & awards
wme107
01/09/2012
Nederland
Heel gemakkelijk (plug and play)
Zeer fijn product doet alles wat het moet doen. Een puntje van kritiek: het scherm mag van ons wel wat groter.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD610/00 Digitale videobabyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD610/00 Digitale videobabyfoon
bariton1952
06/01/2016
Deutschland
Geverifieerde koper
Das einzige Babyphone das wirklich funktioniert...
Das Gerät wurde auf Empfehlung eines anderen Anwenders der ebenfalls sehr zufrieden ist ausgewählt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD610/00 Digitales Video-Babyphone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD610/00 Digitales Video-Babyphone
BSchuh
29/05/2015
Deutschland
Super Babyphon
Wir sind rundum zufrieden: durch die Videofunktion können wir unser Kind sehen, was wir im Gegensatz zu herkömmlichen Audio-Babyphonen sehr zu schätzen wissen. Die Hellichkeit ist ausreichend, der Ton klappt gut und ich kann ganz nach meinen Wünschen die Empfindlichkeit und Lautstärke regeln. Unsere Wohnung ist komplett aus Beton und die meisten Handys haben hier keinen Empfang, aber das Babyphon funktioniert (mit minimalen "Aussetzern" wenn wir herumlaufen) in allen Räumen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD610/00 Digitales Video-Babyphone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD610/00 Digitales Video-Babyphone
Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023.