ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • De draagbaarste verbinding met je baby
  • De draagbaarste verbinding met je baby
  • De draagbaarste verbinding met je baby
  • De draagbaarste verbinding met je baby
  • De draagbaarste verbinding met je baby
  • De draagbaarste verbinding met je baby
  • De draagbaarste verbinding met je baby
  • De draagbaarste verbinding met je baby
  • De draagbaarste verbinding met je baby
  • De draagbaarste verbinding met je baby
  • De draagbaarste verbinding met je baby
  • De draagbaarste verbinding met je baby

Niet meer leverbaar

Philips AventDigitale videobabyfoon

SCD610/00

2.8
| (125) Reviews & awards
De draagbaarste verbinding met je baby
Met onze digitale technologie voor beeldbabyfoons beschik je altijd over een veilige privéverbinding met je baby.
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Overdag en 's nachts in beeld, overal in huis

De draagbaarste verbinding met je baby

  • Compatibel met 4 camera's

Bereik van 150 m

Bereik van 150 m

Blijf in contact met je baby in je huis met een bereik van 150 m

2,4-inch LCD-scherm met dag- en nachtzicht

2,4-inch LCD-scherm met dag- en nachtzicht

Houd je baby dag en nacht in het oog. Overdag in kleur en 's nachts in zwart-wit met infrarood licht

Automatische kanaalselectie

Automatische kanaalselectie

Luister zonder storingen naar je baby. Je babyfoon wisselt tegelijkertijd tussen 120 kanalen om je verbinding storingsvrij te houden

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

2.8

van 5

125

Reviews & awards

01/09/2012

Nederland

Nederland

Heel gemakkelijk (plug and play)

Zeer fijn product doet alles wat het moet doen. Een puntje van kritiek: het scherm mag van ons wel wat groter.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD610/00 Digitale videobabyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD610/00 Digitale videobabyfoon

06/01/2016

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Das einzige Babyphone das wirklich funktioniert...

Das Gerät wurde auf Empfehlung eines anderen Anwenders der ebenfalls sehr zufrieden ist ausgewählt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD610/00 Digitales Video-Babyphone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD610/00 Digitales Video-Babyphone

29/05/2015

Deutschland

Deutschland

Super Babyphon

Wir sind rundum zufrieden: durch die Videofunktion können wir unser Kind sehen, was wir im Gegensatz zu herkömmlichen Audio-Babyphonen sehr zu schätzen wissen. Die Hellichkeit ist ausreichend, der Ton klappt gut und ich kann ganz nach meinen Wünschen die Empfindlichkeit und Lautstärke regeln. Unsere Wohnung ist komplett aus Beton und die meisten Handys haben hier keinen Empfang, aber das Babyphon funktioniert (mit minimalen "Aussetzern" wenn wir herumlaufen) in allen Räumen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD610/00 Digitales Video-Babyphone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD610/00 Digitales Video-Babyphone

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023. 