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  • Altijd in contact met uw baby
  • Altijd in contact met uw baby
  • Altijd in contact met uw baby
  • Altijd in contact met uw baby
  • Altijd in contact met uw baby
  • Altijd in contact met uw baby
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Niet meer leverbaar

Philips AventDigitale videobabyfoon

SCD600/00

3.4
| (97) Reviews & awards
Altijd in contact met uw baby
Altijd je baby zien en horen dankzij de nieuwste technologie voor beeldbabyfoons
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Babyfoon met kristalhelder beeld

Altijd in contact met uw baby

Automatische kanaalselectie voor een privéverbinding

Automatische kanaalselectie voor een privéverbinding

Houd altijd een veilige en geruststellende verbinding met uw baby dankzij de gebruiksvriendelijke digitale beeldtechnologie

Infraroodnachtzicht voor dag en nacht toezicht

Infraroodnachtzicht voor dag en nacht toezicht

Dankzij infraroodnachtzicht kunt u uw baby dag en nacht in het oog houden

Draadloze en draagbare ontvanger

Draadloze en draagbare ontvanger

Dankzij de oplaadbare ontvanger kunt u vrij door uw huis bewegen en toch dicht bij uw baby zijn.

Technische specificaties

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Recensies

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3.4

van 5

97

Reviews & awards

18/02/2017

Nederland

Nederland

Super apparaat!

Ik lees slechte reviews, maar mensen vullen alleen iets in om te klagen. Het is nog steeds een super apparaat na 3,5 jaar. Scherp beeld ook in het donker. Geluid is erg goed. Nooit spijt van onze aankoop gehad. Voor onze tweede gebruiken we deze nog steeds. We hadden nog een babyfoon van een van een ander merk gekocht voor onze 2e zoon, maar die is zo overgevoelig dat als de bus voorbij rijdt of de buren hun deur te hard dicht doen dat het scherm al oplicht en het geluid al aan gaat. Wij hebben gelijk weer voor een Philips gekozen!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD600/00 Digitale videobabyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD600/00 Digitale videobabyfoon

10/01/2014

Nederland

Nederland

Super Babyfoon

Wij hadden niet zonder gekund. De babyfoon gaat overaal naartoe. Of het middag slaapje, nacht rust is of speel uurtje. Het beeld en geluid zijn ontzettend goed. Ook de functies zoals extra lampje en de liedjes. Er kunnen nog meer functies d'r bij. Goede ontvangst met enkele keren dat t uitvaalt maar daarna wordt t heel snel hersteld.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD600/00 Digitale videobabyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD600/00 Digitale videobabyfoon

10/01/2014

Nederland

Nederland

Super Babyfoon

Wij hadden niet zonder gekund. De babyfoon gaat overaal naartoe. Of het middag slaapje, nacht rust is of speel uurtje. Het beeld en geluid zijn ontzettend goed. Ook de functies zoals extra lampje en de liedjes. Er kunnen nog meer functies d'r bij. Goede ontvangst met enkele keren dat t uitvaalt maar daarna wordt t heel snel hersteld.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD600/00 Digitale videobabyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD600/00 Digitale videobabyfoon

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023. 