Wij maakten gebruik van de Philips Avent SCD535 maar waren toch wel geïnteresseerd in een babyfoon met beeld. Daarom de SCD600 aangeschaft. De SCD535 heeft temperatuurweergave, de SCD600 niet. Dit mis je een week, daarna denk je er niet eens meer aan. Dit geldt ook voor de terugspreekfunctie, op de SCD600 is deze niet aanwezig maar wat mij betreft is dat ook redelijk overbodig. Het design is hip en de ouderunit is erg makkelijk neer te zetten door de handige draaibare clip. De verbinding is redelijk gevoelig voor wifi-signalen, maar dit is heel eenvoudig op te lossen door de babyfoon een metertje verder bij de pc vandaan te zetten. Geen probleem dus wat mij betreft. De kwaliteit van het beeld is zowel overdag als 's nachts goed. Je ziet alles goed en duidelijk, maar je moet uiteraard geen vergelijkingen gaan trekken met dure HD-camera's e.d. Het is 'maar' een babyfoon, stel je eisen dus niet onredelijk hoog. Philips biedt wat mij betreft echt een uitstekend product. Het product -zowel de ouderunit als de camera- zijn van degelijke makelij. In tegenstelling tot veel andere babyfoons hoor je niet constant een irritant gezoem, zolang je kind stil is, is de babyfoon ook volledig stil. De geluidsgevoeligheid is erg prettig ingesteld en voorkomt onnodig wakker liggen. De muziekjes zijn van prima kwaliteit. Om een lang verhaal kort te maken; deze babyfoon voldoet volledig aan mijn wensen en naar mijn mening biedt de SCD600 waar voor je geld.