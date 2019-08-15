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Niet meer leverbaar

Philips AventAudio Monitors SCD560/01 DECT Baby Monitor

SCD560/01

4.3

| (78) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan

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DECT-technologie voor een gegarandeerd 100% storingvrije privéverbinding

DECT-technologie voor een gegarandeerd 100% storingvrije privéverbinding

Dankzij de DECT-technologie ben je er zeker van dat andere zendapparaten, zoals andere babyfoons en draadloze en mobiele telefoons, geen storing veroorzaken. Gegevenscodering zorgt voor een veilige privéverbinding, zodat alleen jij je baby kunt horen.

Perfect helder geluid dankzij DECT-technologie

Perfect helder geluid dankzij DECT-technologie

Ieder lachje, murmeltje en hikje klinkt bijzonder duidelijk. De DECT-technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) zorgt voor kristalhelder geluid van hoge kwaliteit, zodat je je baby altijd kunt horen.

Energiebesparende slimme ECO-modus

Energiebesparende slimme ECO-modus

De unieke slimme ECO-modus minimaliseert automatisch het zendvermogen en vergroot de batterijlevensduur. Hoe dichter je bij je baby bent, des te minder vermogen er nodig is voor een perfecte verbinding (niet verkrijgbaar in de VS en Canada).

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Recensies

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4.3

van 5

78

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

15/08/2019

Nederland

Nederland

Gewoon supergoed

Als kersverse grootouders deze babyfoon aangeschaft. We zijn verbluft over de eigenschappen. Een onmisbaar apparaat.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD560/00 DECT-babyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD560/00 DECT-babyfoon

09/01/2019

Nederland

Nederland

Geen poespas en werkt perfect

Het nachtlampje geeft onze zoon rust en vertrouwen om alleen op zijn kamertje te zijn. De juiste slaapliedjes staan er op en perfect bereik en dat je alles goed kan horen. De lampjes die oplichten als de kleine huilt zijn heel prettig.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD560/00 DECT-babyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD560/00 DECT-babyfoon

17/12/2015

Nederland

Nederland

Erg tevreden

Een heel fijne babyfoon die zeer makkelijk te bedienen is, zelfs zonder boekje erbij red je het. Heb het bereik buiten nog niet geprobeerd, maar binnen gewoon heel goed.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD560/00 DECT-babyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD560/00 DECT-babyfoon

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