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Niet meer leverbaar
100% privéverbinding
Nachtlampje en slaapliedjes
TalkBack-functie
Dankzij de DECT-technologie ben je er zeker van dat andere zendapparaten, zoals andere babyfoons en draadloze en mobiele telefoons, geen storing veroorzaken. Gegevenscodering zorgt voor een veilige privéverbinding, zodat alleen jij je baby kunt horen.
Ieder lachje, murmeltje en hikje klinkt bijzonder duidelijk. De DECT-technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) zorgt voor kristalhelder geluid van hoge kwaliteit, zodat je je baby altijd kunt horen.
De unieke slimme ECO-modus minimaliseert automatisch het zendvermogen en vergroot de batterijlevensduur. Hoe dichter je bij je baby bent, des te minder vermogen er nodig is voor een perfecte verbinding (niet verkrijgbaar in de VS en Canada).
Prijzen
4.3
van 5
78
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
ANVER
15/08/2019
Nederland
Gewoon supergoed
Als kersverse grootouders deze babyfoon aangeschaft. We zijn verbluft over de eigenschappen. Een onmisbaar apparaat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD560/00 DECT-babyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD560/00 DECT-babyfoon
CAJRIE
09/01/2019
Nederland
Geen poespas en werkt perfect
Het nachtlampje geeft onze zoon rust en vertrouwen om alleen op zijn kamertje te zijn. De juiste slaapliedjes staan er op en perfect bereik en dat je alles goed kan horen. De lampjes die oplichten als de kleine huilt zijn heel prettig.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD560/00 DECT-babyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD560/00 DECT-babyfoon
Wennie
17/12/2015
Nederland
Erg tevreden
Een heel fijne babyfoon die zeer makkelijk te bedienen is, zelfs zonder boekje erbij red je het. Heb het bereik buiten nog niet geprobeerd, maar binnen gewoon heel goed.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD560/00 DECT-babyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD560/00 DECT-babyfoon
Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023.
Het bereik van de babyfoon hangt af van de omgeving en factoren die interferentie veroorzaken.