Ik gebruik deze babyfoon nu een aantal weken en ben erg positief. Een aantal erg handige dingen die deze babyfoon bevat is het nachtlampje, rustgevend lichtje voor de baby. Ook het slaapliedje doet het goed. |Verder heeft de babyfoon een uitstekend bereik. De babyfoon geeft totaal geen ruis en elk geluidje wat je baby maakt is te horen. Wil je dit niet kun je hem gemakkelijk zachter zetten. Door de lampjes op het oudertoestel zie je of de baby huilt en hoe hard. Erg gemakkelijk als je in een rumoerige ruimte zit! Ook erg handig is dat op het oudertoestel de temperatuur op de babykamer te zien is, zo hoef je je geen zorgen te maken dat de baby het te koud/warm heeft. Ik kan geen nadelen noemen over dit product.