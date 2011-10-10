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  • Geruststelling en een kristalhelder geluid
  • Geruststelling en een kristalhelder geluid
  • Geruststelling en een kristalhelder geluid
  • Geruststelling en een kristalhelder geluid
  • Geruststelling en een kristalhelder geluid
  • Geruststelling en een kristalhelder geluid
  • Geruststelling en een kristalhelder geluid
  • Geruststelling en een kristalhelder geluid
  • Geruststelling en een kristalhelder geluid
  • Geruststelling en een kristalhelder geluid
  • Geruststelling en een kristalhelder geluid
  • Geruststelling en een kristalhelder geluid
  • Geruststelling en een kristalhelder geluid
  • Geruststelling en een kristalhelder geluid
  • Geruststelling en een kristalhelder geluid
  • Geruststelling en een kristalhelder geluid

Niet meer leverbaar

Philips AventDECT-babyfoon

SCD510/00

3.6
| (54) Reviews & awards
Geruststelling en een kristalhelder geluid
Met de nieuwe Philips Avent SCD510/00 DECT-babyfoon kun je je er op elk moment van verzekeren dat alles goed gaat met je baby, ook als je in een andere kamer bent.
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Gegarandeerd storingsvrij dankzij DECT-technologie

Geruststelling en een kristalhelder geluid

  • Kristalhelder

DECT-technologie voor een gegarandeerd storingsvrije verbinding

DECT-technologie voor een gegarandeerd storingsvrije verbinding

Dankzij de DECT-technologie ben je er zeker van dat andere zendapparaten, zoals andere babyfoons en draadloze en mobiele telefoons, geen storing veroorzaken. Gegevenscodering zorgt voor een veilige privéverbinding, zodat alleen jij je baby kunt horen.

Geruststelling en een kristalhelder geluid

Geruststelling en een kristalhelder geluid

Ieder lachje, murmeltje en hikje klinkt bijzonder duidelijk. De DECT-technologie zorgt voor kristalhelder geluid van hoge kwaliteit, zodat je je baby altijd kunt horen.

Tot wel 24 uur gebruikstijd zonder opladen

Tot wel 24 uur gebruikstijd zonder opladen

Met de kleine oplaadbare ouderunit kun je je baby tot wel 24 uur draadloos in en om het huis horen voordat je de unit opnieuw moet opladen

Technische specificaties

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Recensies

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3.6

van 5

54

Reviews & awards

10/10/2011

Nederland

Nederland

super bereik

De AVENT dect babyfoon heeft een prima bereik, wanneer ik achter in mijn tuin bezig ben (80 meter) ontvang ik zonder storingen nog kraakhelder de geluidjes van mijn kleine ukkepuk. Hij is gemakkelijk in het gebruik en kan hem zeker aanbevelen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD510/00 DECT-babyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD510/00 DECT-babyfoon

13/09/2011

Nederland

Nederland

heel gebruiksvriendelijk

Een zeer gebruiksvriendelijke babyfoon doet het bij de buren ook aanrader

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD510/00 DECT-babyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD510/00 DECT-babyfoon

12/09/2011

Nederland

Nederland

Zeer goed voor weinig

We hebben deze babyfoon al 3 jaar in bezit, we zijn er super tevreden over. Het geluid is goed, afstand wat hij overbrugt is prima en de prijs is ook goed. Ik beveel deze mensen aan, die niet teveel poespas willen hebben en kwalitatieve goede babyfoon voor niet teveel geld..!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD510/00 DECT-babyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD510/00 DECT-babyfoon

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023. 