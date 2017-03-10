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Minimale storing van andere babyfoons.
Gaat branden als de batterijen moeten worden opgeladen of vervangen.
Biedt de mogelijkheid om het volume van de ouderunit aan te passen aan elke situatie.
3.5
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Jule1602
10/03/2017
Deutschland
Sehr zurfieden
Ich bin sehr Zufrieden mit dem Babyphone, benutze es jetzt zum 2 mal und bin sehr zufrieden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD470/00 Analoges Babyphone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD470/00 Analoges Babyphone
nelev
21/08/2011
België
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD470/00 Analoge babyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD470/00 Analoge babyfoon
Patrick
04/10/2017
Suomi
scd470/00
suoritus kyky on hyvä mutta helppokäyttöseks tai kauniiks ei voi sanoa
Deze review is gemaakt voor SCD470/00 Analogue baby monitor
Deze review is gemaakt voor SCD470/00 Analogue baby monitor
Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023.