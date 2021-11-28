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Niet meer leverbaar
Starterset voor pasgeborenen
De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
De speen heeft een ultrazachte textuur om het gevoel van de borst na te bootsen.
Het flexibele, spiraalvormige design en onze unieke comfortkussentjes creëren samen een flexibele speen en zorgen zo voor een natuurlijke voeding zonder dat de speen inklapt.
4.6
van 5
210
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Zeinstratje
28/11/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Super handig!
Flesjes zijn uitstekend, niks op aan te merken . De speen in dit pakket helemaal blij mee. Onze zoon houd normaal gesproken niet zo van speentjes, maar op de een of andere manier wilde hij de speen in dit pakket wel graag hebben. Bij andere spenen spuugt hij ze vaak uit, deze blijft hij lang op zuigen.
Voordelen
Goede Speen
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD301/01 Natural-starterset voor pasgeborenen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD301/01 Natural-starterset voor pasgeborenen
Mamavandrie!
22/11/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
goede, stevige flessen met praktische spenen
Ik maak met veel plezier gebruik van de avent natrural flessen. Ze zijn van goede kwaliteit, zijn degelijk en gaan lang mee. Ik was bang voor tepel/speen verwarring bij mijn zoontje vanwege borstvoeding, maar gelukkig hebben we hier helemaal geen last van gehad. Daarnaast zuigt ons zoontje zeer weinig (valse) lucht aan bij het leegdrinken van de flessen. Bij eerdere flessen had hij hier wel veel problemen mee. We hebben met name gebruik gemaakt van speenmaat 0 en 1 vanwege de borstvoeding. In het geval van flesvoeding zouden we wellicht wel al eerder overgeschakeld zijn naar een grotere speenmaat.
Voordelen
degelijke kwaliteit flessen, zuigt weinig tot geen valse lucht aan, de flessen zijn compatibel met de avent borstkolf waardoor je geen extra connectors nodig heb
Nadelen
product wordt vrij snel 'vaal' door het vele schoonmaken
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD301/01 Natural-starterset voor pasgeborenen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD301/01 Natural-starterset voor pasgeborenen
Zuster Annie
22/11/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Super fijne flessen en spenen!
Het pakket is alles wat je nodig hebt, inclusief de afwasborstel! Compleet en de baby accepteert de spenen makkelijk en goed! Geen darmkrampen. In combinatie met de sterilisator van avent een top combi!
Voordelen
Complete set! Betaalbaar en doet wat het moet doen!
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD301/01 Natural-starterset voor pasgeborenen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD301/01 Natural-starterset voor pasgeborenen
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011
Wat zijn darmkrampjes en hoe beïnvloeden ze je baby? Darmkrampjes worden gedeeltelijk veroorzaakt door het inslikken van lucht bij het voeden. Dit zorgt voor ongemak in het spijsverteringssysteem van de baby. Symptomen zijn onder andere huilerig gedrag.